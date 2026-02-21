ทภ.2 สรุปสถานการณ์ไฟป่าในกัมพูชา ปะทุ 7 จุด ใกล้ชายแดนสุดแค่ 500 เมตร ยันคุมสถานการณ์ได้

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ไฟป่าชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 20 ก.พ.ปะทุ 7 จุดฝั่งกัมพูชา ใกล้ชายแดนไทย “ศรีสะเกษ-สุรินทร์” ใกล้สุด 500 เมตร ไทยยืนยันคุมสถานการณ์ได้
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.69 กองกำลังป้องกันชายแดนไทย–กัมพูชา (กพช.) สรุปสถานการณ์ไฟไหม้ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ประจำวัน พบจุดความร้อนและไฟไหม้รวม 7 จุด ส่วนใหญ่เกิดในฝั่งกัมพูชา ใกล้แนวชายแดนไทย ขณะที่ฝ่ายไทยยังควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้
จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ช่องบก สถานการณ์ปกติ
ส่วนพื้นที่ช่องอานม้า พบไฟไหม้บริเวณทิศใต้ของช่องอานม้า ฝั่งกัมพูชา ห่างแนวชายแดนไทยประมาณ 1.5 กิโลเมตร
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มพื้นที่ซำแต–โดนตรวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า พบ 3 จุด ได้แก่
•ทิศใต้เขาสัตตะโสม ฝั่งกัมพูชา ห่างชายแดน 500 เมตร
•ทิศใต้ปราสาทโดนตวล ฝั่งกัมพูชา ห่างชายแดน 2 กิโลเมตร
•ทิศตะวันออกเฉียงใต้ปราสาทโดนตวล ฝั่งกัมพูชา ห่างชายแดน 1.2 กิโลเมตร
ขณะที่พื้นที่ผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย, ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์, ช่องทับอู, ช่องกระบาลกระใบ (อ.ขุนหาญ) และช่องสะงำ (อ.ภูสิงห์) สถานการณ์ปกติ
จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ช่องจอม–ช่องคลาคะมุม–ช่องเปรอ–ช่องระยี พบ 3 จุด ได้แก่
•ทิศใต้ช่องจอม ฝั่งกัมพูชา ห่างชายแดน 500 เมตร
•ทิศใต้ช่องคลาคะมุม ฝั่งกัมพูชา 2 จุด ห่างชายแดน 2.5 กิโลเมตร
ส่วนพื้นที่คนา, ตาควาย, ช่องกร่าง และตาเมือนธม สถานการณ์ปกติ
จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู สถานการณ์ปกติ
โดยภาพรวมสถานการณ์ ฝ่ายไทยยังคงยึดครองและควบคุมพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการลาดตระเวน วางจุดเฝ้าตรวจ และเสริมความมั่นคงฐานปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความพร้อมด้านความมั่นคงในอนาคต
ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่มาจากการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตร สร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงการล่าสัตว์และหาของป่า
เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด แม้จุดไฟส่วนใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน แต่บางพื้นที่อยู่ใกล้แนวชายแดนไทยเพียง 500 เมตร จึงยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง