“พ่อเลี้ยงเจ” ปล่อยคลิปแฉขบวนการโกงเลือกตั้ง ตั้งข้อสังเกตบทบาท กกต.-มหาดไทย ปมคะแนนผิดคาด

“พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เผยแพร่วิดีโอวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการเลือกตั้ง ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของกลไกรัฐ ระบบรายงานผล และตัวเลขคะแนนที่แตกต่างจากโพล สะท้อนความกังวลต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย พร้อมย้ำเป็นความเห็นส่วนบุคคลที่ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (20 ก.พ.) ช่องยูทูบ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เผยแพร่วิดีโอหัวข้อ “ขบวนการโกงเลือกตั้ง ฟังม้วนเดียวจบ” จากช่อง “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้เผยแพร่เนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยผู้จัดทำคลิปตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ พร้อมตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความเป็นอิสระของระบบเลือกตั้ง
เนื้อหาในคลิปแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
ประเด็นแรก ผู้พูดตั้งข้อสังเกตต่อบทบาทของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรอิสระอื่น ๆ โดยกล่าวถึงกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
ประเด็นที่สอง เป็นการวิพากษ์การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวถึงการโยกย้ายข้าราชการระดับจังหวัดจำนวนมากก่อนการเลือกตั้ง รวมถึงบทบาทของฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้จัดทำคลิปมองว่าอาจมีผลต่อบรรยากาศและการกำกับดูแลการเลือกตั้งในระดับเขต
ประเด็นที่สาม ผู้จัดทำเนื้อหาตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบคำนวณคะแนนและการรายงานผลเลือกตั้ง โดยเฉพาะความล่าช้าในการประกาศผลในคืนวันเลือกตั้ง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีหรือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการดังกล่าว
ประเด็นสุดท้าย เป็นการวิจารณ์รูปแบบการหาเสียงของบางฝ่าย และตั้งข้อสังเกตว่าผลคะแนนของบางพรรคการเมืองแตกต่างจากผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผู้พูดเห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
ช่วงท้ายของคลิป ผู้จัดทำเนื้อหาแสดงความกังวลต่อข้อจำกัดของกลไกการตรวจสอบตามกรอบรัฐธรรมนูญ และตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้ง หากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและข้อสังเกตทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของผู้จัดทำคลิป ยังไม่มีหน่วยงานที่ถูกกล่าวถึงออกมาชี้แจงหรือยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ.