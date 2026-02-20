xs
ม.อัสสัมชัญ ผนึกกำลังผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรขั้นสูง รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุค New Energy Vehicle (NEV)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิทยาเขตสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ — 16 กุมภาพันธ์ 2569 — มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) ตอกย้ำบทบาทสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ในฐานะฟันเฟืองสำคัญเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยการเปิดศูนย์วิจัยและเรียนรู้ด้านพลังงานใหม่ Gabriel Mary New Energy Research and Learning Center เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

หมุดหมายสำคัญของการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

การเยือนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Industry-Academic Collaboration) โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับแถวหน้าของประเทศ นำโดย:

• คุณสุโรจน์ แสงสนิท นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
• คุณตรีพล บุณยมาน รองผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ (TAI)
• Mr. Jia Weichao (Jason) Director, บริษัท MG Sales (Thailand)
ในส่วนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร. ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับและหารือแนวทางความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ยกระดับทักษะแรงงาน สู่มาตรฐานวิศวกรรมขั้นสูง

คณะผู้บริหารได้ร่วมหารือเชิงลึกถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Upskill และ Reskill เพื่อบ่มเพาะวิศวกรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ (Advanced Engineers) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 แกนหลักสำคัญ:

1. Strategic R&D: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ร่วมกับภาคเอกชน
2. Professional Training: การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังคนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
3. Sustainability Goals: การขับเคลื่อนนโยบาย Green Mobility เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0
"มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและนักวิชาชีพในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค New Energy Vehicle อย่างยั่งยืนและมั่นคง"


ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับผู้ประกอบการ องค์กร หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ และความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต สามารถติดต่อได้ที่:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Engineering, Science and Technology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ที่อยู่: 88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 26 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
• เว็บไซต์: https://vmes.au.edu
• โทรศัพท์: 02 783 2222
• อีเมล: vmes@au.edu, ravivatrgs@au.edu







