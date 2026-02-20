หมอเด็ก ดีใจแพทย์หลายรายดันวัคซีน IPD ฟรี ยันพบเด็กป่วยหนักน้อย “ไม่เป็นความจริง”

“นพ.จิรรุจน์” กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ประกาศจุดยืนหนุนวัคซีนป้องกันเชื้อ IPD ฟรีให้เด็กไทยทุกคน ยอมรับถูกเตือนอย่าเคลื่อนไหวเพราะเป็นข้าราชการ แต่ยืนยันขอเป็นอีกหนึ่งเสียง หลังพบผู้ป่วยเด็กเข้า ICU จำนวนมาก พร้อมทิ้งร่องรอยความพิการระยะยาว
วันนี้ (20 ก.พ.) กำลังเป็นอีกหนึ่งเสียงจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี (IPD) ฟรีอย่างทั่วถึง สำหรับ นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
เจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมทำป้ายไปร่วมแสดงจุดยืนบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” แต่มีคนใกล้ชิดเตือนว่าไม่ควรไป เนื่องจากเป็นข้าราชการ อาจถูกเรียกสอบถามหรือถูกกดดันเหมือนกรณีประเด็นกัญชาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นพ.จิรรุจน์ ระบุว่า เมื่อเห็นหลายภาคส่วนในสังคมเริ่มขับเคลื่อนเรื่องนี้ จึงรู้สึกดีใจ และในฐานะแพทย์ขอสนับสนุนจากใจจริง แม้ตนเองจะมีคลินิกส่วนตัวและให้บริการฉีดวัคซีน IPD ก็ตาม แต่ก็ยอมรับว่ายังมีเด็กอีกจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะราคาสูง
ในอีกมุมหนึ่ง เขาในฐานะแพทย์ประจำ ICU ที่ดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ IPD เป็นประจำ ยืนยันว่า ข้อมูลที่ระบุว่าอุบัติการณ์ของโรคพบได้น้อยนั้น “ไม่เป็นความจริงเลย” พร้อมชี้ว่าแทบทุกเคสที่ต้องเข้ารักษาใน ICU มักหลงเหลือภาวะแทรกซ้อนหรือร่องรอยของโรค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและอาจนำไปสู่ความพิการในระยะยาว
“ผมในฐานะแพทย์ผู้รักษา และในฐานะพ่อของลูกคนหนึ่ง ไม่สามารถทนดูอยู่เฉย ๆ ได้ และไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ไม่สนับสนุนวัคซีนนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขใดก็ตาม” เจ้าตัวระบุ
ท้ายที่สุด นพ.จิรรุจน์ ย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่เด็กไทยทุกคนซึ่งอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพควรได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อ IPD ฟรีอย่างทั่วถึง เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ เพื่อการเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคต