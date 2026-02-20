ไทยพีบีเอส ชวนโหลดสติกเกอร์ “นกแก๊ง” สวัสดีทุกสีวัน ฟรี! พร้อมใจฟูกับสาระดี ๆ ผ่าน LINE @ThaiPBS

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ต่อยอดกลยุทธ์สื่อดิจิทัล เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ชุดใหม่ “Thai PBS Nok Gang : สวัสดีทุกสีวัน” ชวนทุกคนมาใจฟูไปด้วยกันพร้อมอัปเดตข่าวสาร สาระดี ๆ ทาง LINE @ThaiPBS โหลดใช้งานฟรี ! ทั้ง 16 คาแรกเตอร์ ไว้แชตส่งทักทายได้ครบทั้ง 7 วัน เป็นเพื่อนคู่แชตทุกอารมณ์ ทุกวัน ทุกช่วงเวลาในชีวิต
สติกเกอร์ไลน์ Thai PBS Nok Gang ชุดใหม่นี้มาในคอนเซปต์ “สวัสดีทุกสีวัน” เพราะเรื่องดี ๆ มีให้คุณทุกวัน ผ่านคาแรกเตอร์ “นกแก๊ง 3 ตัว” ที่หลายคนคุ้นเคย ต่อยอดจากแคมเปญ “Thai PBS สวัสดีทุกสีวัน” คอนเทนต์ทักทายเอาใจคนไทยที่ชอบส่งการ์ดสวัสดียามเช้า ผ่านภาพกราฟิก “สีประจำวัน” ที่มาพร้อมเกร็ดความรู้, คำคมสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิด เติมพลังบวก เผยแพร่ทาง www.thaipbs.ror.th/Sawasdee ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลด กดเซฟ กดแชร์ส่งต่อได้เลย ซึ่งสติกเกอร์ไลน์ Thai PBS Nok Gang ชุดนี้ นับเป็นชุดที่ 7 ที่เปิดให้โหลดฟรี ตั้งแต่ 10 ก.พ. – 11 มี.ค. 69 แค่เพิ่มเพื่อน LINE @ThaiPBS หรือทาง www.thaipbs.or.th/StickerLINE
กลับมาใหม่คราวนี้ ยังคงรูปแบบสติกเกอร์แอนิเมชัน (Animated Sticker) ดุ๊กดิ๊กสดใส สร้างความสนุกและจดจำแบรนด์ได้ชัดเจนขึ้น มาพร้อมคำทักทาย ข้อความแทนอารมณ์ที่ใช้ส่งได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงคำอวยพรดี ๆ ต้อนรับเทศกาลสำคัญอย่าง วาเลนไทน์, ตรุษจีน เชื่อมโยงแนวคิด “เรื่องดี ๆ มีให้คุณทุกวัน” ช่วยให้การสื่อสารเล็ก ๆ ในแชต กลายเป็นการส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “LINE @ThaiPBS เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส ที่พัฒนาให้เป็นมากกว่าช่องทางส่งข่าวสาร คอนเทนต์รายการ มีการพัฒนาบริการ Chatbot เช็กได้ทุกวันเรื่องที่คุณอยากรู้ผ่านคีย์เวิร์ดสำคัญ เช่น ราคาทอง ราคาน้ำมัน แต่เรายังพัฒนาเพื่อให้เป็นพื้นที่สื่อสารสองทางที่ใกล้ชิดกับผู้ชมในชีวิตประจำวัน สติกเกอร์ Thai PBS Nok Gang ปี 2569 ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญสร้างการรับรู้ หรือกระตุ้นการเพิ่มสมาชิกเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์ ลดความเป็นทางการ ผ่านนกแก๊งที่มาช่วยสร้างสีสันในทุกการสนทนาบนหน้าแชต และยังทำหน้าที่เป็นภาพจำเมื่อผู้ชมเห็นนกแก๊ง นั่นจะต้องนึกถึงไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะนำเสนอข่าวและรายการที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับทุกช่วงวัย
เป้าหมายของเรา คือการทำให้ไทยพีบีเอสไม่ได้เป็นเพียงสื่อที่รอรับชม แต่ยังเป็น ‘เพื่อนที่อยู่ข้างคุณทุกวัน’ แคมเปญสติกเกอร์ไลน์ในปีนี้ที่มาในคอนเซ็ปต์ ‘สวัสดีทุกสีวัน’ จึงสะท้อนทิศทางการพัฒนาสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส ที่มุ่งสร้างทั้ง Engagement ความผูกพัน และคุณค่าต่อสังคมในระยะยาว”
พงศกร ชาติเกษม ทีมกราฟิก ไทยพีบีเอส ได้พูดถึงคอนเซ็ปต์ของการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ชุดที่ 7 นี้ว่า “สติกเกอร์ไลน์ชุดนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นกันเองผ่านการออกแบบลายเส้นโค้งมน สีสันสดใส เพื่อให้คนดูรู้สึกเป็นมิตร สบายตา ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย จุดเด่นที่แตกต่างจากชุดก่อนนั่นคือ ขนาดตัวอักษรที่ชุดนี้เน้นขนาดใหญ่ (Big Text) สะดุดตา แต่ต้องวาดมือให้อ่านง่าย ซึ่งเป็นเทรนด์การออกแบบของสติกเกอร์ในยุคปัจจุบัน ขณะที่ท่าทางเคลื่อนไหวของสติกเกอร์ก็ต้องสะท้อนอารมณ์ของแต่ละวันได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่วันทำงานที่ต้องการพลังใจไปจนถึงวันพักผ่อน ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องคุณภาพและขนาดไฟล์สติกเกอร์ ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ท้าทายที่ทีมกราฟิกดีไซน์ต้องพิสูจน์ฝีมือในการออกแบบท่าทางอิริยาบทของนกแก๊งแต่ละตัวค่อนข้างมาก”
สติกเกอร์ไลน์ “Thai PBS Nok Gang : สวัสดีทุกสีวัน” เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ! ตั้งแต่ 10 ก.พ. – 11 มี.ค. 69 ง่าย ๆ แค่เพิ่มเพื่อน LINE @ThaiPBS หรือทาง www.thaipbs.or.th/StickerLINE เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนกแก๊งด้วยกัน ส่งต่อรอยยิ้มและพลังบวกในทุกบทสนทนา แชตสนุก ดุ๊กดิ๊กได้ ใช่ทุกอารมณ์ พร้อมติดตามข่าวสาร สาระ และกิจกรรมดี ๆ จากไทยพีบีเอส ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกวัน