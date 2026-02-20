พระราชินีทรงสง่างาม ฉลองพระองค์โทนขาวนวล เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงรอบชิงเหรียญทอง ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของ สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงรอบชิงเหรียญทอง ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกา พบทีมชาติแคนาดา ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงค่ำ (เวลาท้องถิ่น) ของสาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงรอบชิงเหรียญทอง ณ สนามแข็งขันฮอกกี้น้ำแข็ง มิลาโน ซานตา จูเลีย ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
สำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทอง หากจบเกมแล้วทั้งสองทีมมีคะแนนเสมอกัน จะตัดสินด้วยการต่อเวลาแบบมาราธอน โดยจะปรับพื้นน้ำแข็งใหม่ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 20 นาที ซึ่งรูปแบบนี้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2562 เกมการแข่งขันจะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งทำประตูได้ โดยไม่ใช้วิธีดวลจุดโทษ
โดยวันนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ระหว่างทอดพระเนตรการแข่งขันฯ
คือ ฉลองพระองค์แจ็กเก็ตแขนยาวสีขาวนวล (Cloud Dancer) คอกลม ผ้าวูล พระดุมหินควอตซ์ (Quartz)
ฐานเงิน ใส่คู่กับพระสนับเพลา ทรงตรง (Cigarette) สีเดียวกัน สวมคลุมด้วยเคปยาว ตัดเย็บด้วยผ้าวูลเนื้อเดียวกัน โครงทรงตรงปกในตัว พระกระเป๋าหนังสีครีมประดับเงิน และฉลองพระบาทบูทเรียบสีครีมเครื่องประดับเป็นเข็มกลัดโป่งข่ามคู่ (Lodolite Quartz) ตัวเรือนทอง ติดบริเวณอกด้านซ้าย โทนใสตัดกับสีขาวนวล