“ไอติม พริษฐ์” แจงดรามาขุดภาพเก่าสุขภาพฟัน ย้ำรักษาแล้ว วอนโฟกัสประเด็นสาธารณะ

ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน โพสต์ชี้แจงสยบดราม่าปัญหาสุขภาพฟัน หลังทันตแพทย์หญิงชื่อดังโพสต์โซเชียลตั้งข้อสังเกตเรื่องคราบหินปูน ห่วงเสี่ยงโรคเหงือก เจ้าตัวย้ำเป็นภาพเก่าและรักษาเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ (20 ก.พ.) จากกรณีที่สื่อบางสำนักและเพจในโซเชียลมีเดียนำเสนอภาพเกี่ยวกับสุขภาพฟันของ “ไอติม” พริษฐ์ วัชรสินธุ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุด นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทันตแพทย์หญิงชื่อดังรายหนึ่งโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย กล่าวถึงประเด็นคราบหินปูน พร้อมแสดงความเป็นห่วงว่าอาจนำไปสู่โรคเหงือก ทำให้เกิดการหยิบยกภาพของนายพริษฐ์ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง
นายพริษฐ์ ระบุว่า เดิมตั้งใจจะไม่สื่อสารต่อสาธารณะในประเด็นนี้ แต่เมื่อเห็นว่ามีการนำภาพเก่าจากในอดีตกลับมานำเสนอซ้ำ จึงขอชี้แจงว่า ตนเองเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันจริง และต้องพบทันตแพทย์บ่อยกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นภาพเก่าในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว
เจ้าตัวย้ำว่า พร้อมรับฟังทุกข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ และยินดีปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ แต่หวังว่าเมื่อข้อเท็จจริงชัดเจนแล้ว การนำเสนอประเด็นดังกล่าวจะยุติลง
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงสื่อมวลชนว่า อยากเห็นการใช้เวลาในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ รัฐบาล หรือพรรคการเมือง เพื่อเป้าหมายสำคัญในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน มากกว่าการขยายประเด็นเรื่องส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดแสดงความรู้สึกจำนวนมาก ทั้งในเชิงให้กำลังใจ และตั้งคำถามถึงบทบาทของสื่อในการนำเสนอข่าวประเด็นส่วนบุคคลของนักการเมืองในสังคมออนไลน์.