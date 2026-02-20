ปิดตำนาน 33 ปี! “สหไทย เพชรบุรี” ประกาศปิดกิจการ 10 พ.ค. นี้ หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า-ไร้ผู้สืบทอดกิจการ

เตรียมปิดตำนานห้างดังคู่เมืองเพชรฯ “สหไทย”ประกาศยุติกิจการถาวร 10 พ.ค.นี้ หลังมอบความสุขมานานเกือบ 33 ปี เผยเหตุสิ้นสุดสัญญาเช่าและไร้ทายาทสืบทอด เตรียมจัดลดล้างสต็อกแทนคำขอบคุณเริ่ม 25 ก.พ. นี้
วันนี้ (20 ก.พ.) เพจ “ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี“ โพสต์ประกาศเตรียมโบกมือลา ปิดกิจการถาวรในวันที่ 10 พ.ค. 2569 นี้ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่
โดยระบุว่า “เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ห้างสหไทย (เพชรบุรี) เริ่มเปิดกิจการเป็นห้างสรรพสินค้า เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2536 ตลอดระยะเวลาเกือบ 33 ปี ที่ห้างสหไทย เปิดให้บริการแก่ชาวเพชรบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียง ห้างสหไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง แต่ในปี 2569 นี้ ห้างสหไทย(เพชรบุรี) ครบสัญญาเช่าพื้นที่กับทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีประกอบกับห้างสหไทยไม่มีผู้สืบทอดกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญากับทางเทศบาล ห้างสหไทยเพชรบุรจึงขอยุดิการให้บริการโดยจะปิดกิจการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2569
ผู้บริหารห้างสหไทยขอกราบขอบพระคุณลูกค้าชาวเพชรบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และผู้บริหารขอขอบคุณพนักงานห้างสหไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือช่วยกันทำงาน เพื่อให้การบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม พวกเราชาวสหไทยจะยังคงเปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านตามปกติจนถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 และเพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทางห้างสหไทยจะจัดรายการลดราคาล้างสต็อก พร้อมโปรโมชั่นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษและของสมนาคุณมากมาย เริ่มตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป“
สำหรับ ห้างสหไทย (เพชรบุรี) ถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก" ในจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นรูปแบบ "ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์" เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ในยุคที่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นกำลังรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนถนนรอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัด
มีเอกลักษณ์ เป็นห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ขนาดใหญ่ที่เป็นของ "คนไทย/คนท้องถิ่น" แท้ๆ ไม่ใช่ห้างส่วนกลางจากกรุงเทพฯ ทำให้มีความผูกพันกับคนในพื้นที่สูงมาก