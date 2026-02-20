เติมเต็มประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งในคอนเสิร์ต “Mozart · Requiem: Concert in Memoriam 1925–2025” ฟื้นคืนบทเพลงโมซาร์ทที่ขาดหายไปให้น่าจดจำ

“Mozart · Requiem: Concert in Memoriam 1925–2025” การแสดงดนตรีคลาสสิกเพื่อถ่ายทอดบทเพลงอมตะ “เรควีม” (Requiem) ของ ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท ผ่านการตีความใหม่อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง โดย สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 และครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์
คุณวรปรัชญ์ วงศ์สถาพรพัฒน์ วาทยกร นักประพันธ์เพลงเจ้าของรางวัล Best Original Score จากดนตรีภาพยนตร์เรื่อง Dream! และ Grand Prize Winner จาก SCG Young Thai Artist in Composition และผู้ช่วยวาทยกร ณ Bangkok Opera ในฐานะวาทยกรประจำการแสดงเรควีมของโมซาร์ทครั้งนี้ จะบรรเลงบทเพลงฉบับผสมที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ ผ่านการรวบรวมและขัดเกลาแนวคิดทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของบทเพลงนี้หลายฉบับ มุ่งแสวงหาความสมดุลและความเป็นเอกภาพ โดยให้ความสำคัญการเรียบเรียงเครื่องดนตรี เพื่อให้บทเพลงบรรเลงได้ใกล้เคียงกับสำนวนดนตรีช่วงปลายชีวิตของโมซาร์ทมากที่สุด และเป็นการฟื้นคืนบทเพลงที่โมซาร์ทร่างไว้แต่ยังแต่งไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ยิ่งลึกซึ้งและน่าจดจำ
คุณพิจาริน วิริยะศักดากุล นักร้องเดี่ยวเสียงโซปราโน เปิดเผยว่า การได้นำประสบการณ์จากเวียนนาเพื่อกลับมาถ่ายทอดบทเพลงชิ้นเอกของโมซาร์ทในประเทศไทย ร่วมกับนักดนตรีมากความสามารถท่านอื่น ๆ รวมถึงการได้ร่วมงานกับสยามสมาคมฯ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเธอ และเธอตั้งใจเป็นอย่างมากให้การแสดงครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคน
ขณะที่ คุณดวงอมร ฟู่ นักร้องเดี่ยวเสียงอัลโต กล่าวว่า ดนตรีของโมซาร์ทหล่อหลอมตัวตนของเธอ ในฐานะนักร้องมาโดยตลอด เธอรู้สึกสนุกสนาน ท้าทาย และได้รับแรงบันดาลใจอย่างไม่รู้จบ โดยบทเพลงเรควีมผลักดันให้เธอทุ่มเทอย่างเต็มที่ และรู้สึกถึงทุกตัวโน้ตอย่างลึกซึ้ง เธอตั้งตารอที่จะแบ่งปันพลังและอารมณ์ของบทเพลงนี้กับเพื่อนร่วมงานและผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
การแสดงครั้งร่วมด้วยศิลปินชาวไทยรุ่นใหม่อย่าง คุณกฤติน สุชาโต นักร้องเดี่ยวเสียงเทเนอร์ ผู้มีน้ำเสียงอบอุ่น ได้รับการยอมรับในวงการโอเปรา คอนเสิร์ต ละครเพลง และโทรทัศน์ จากการขับร้องที่สื่ออารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายในแนวเพลงและสไตล์ต่างๆ
ด้าน คุณดลหทัย อินทวงศ์ ผู้ฝึกสอนวงนักร้องประสานเสียง กล่าวด้วยว่า การเตรียมการแสดง เรควีมของโมซาร์ทครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อทั้งนักร้องและทีมงานศิลปะ สำหรับคณะนักร้องประสานเสียง การขับร้องผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสความลึกซึ้งและมนุษยธรรมในดนตรีของโมซาร์ท
คอนเสิร์ตพิเศษ “Mozart · Requiem: Concert in Memoriam 1925-2025” จัดแสดงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท บัตรเข้าชมการแสดง ได้แก่
ชั้นทับทิม: ที่นั่งสำหรับวีไอพี 2 ที่นั่ง ราคา 30,000 บาท ได้รับหนังสือ “พิพิธพญาไท: สมุดภาพศิลปกรรมของพระราชวังพญาไท” จำนวน 1 เล่ม
ชั้นมรกต: ที่นั่งวีไอพี 2 ที่นั่ง ราคา 20,000 บาท และที่นั่งสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 1,500 บาท 2,000 บาท และ 2,500 บาท
ผู้สนใจเข้าชมติดต่อได้ที่ คุณ ชุลีพร ไพรีรัก โทร : 02-661-6470-3 ต่อ 201 (วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 9:00 - 17:00) E-mail: chuleeporn@thesiamsociety.org ทั้งนี้ รายได้จากการจัดการแสดง นำไปสนับสนุนกิจกรรมของสยามสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทย และของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Website: thesiamsociety.org