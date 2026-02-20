ขาใหญ่ สปสช. มีจริง! "หมอเอก" แฉโครงสร้าง 3 ขั้วอำนาจนั่งบอร์ดรวม 41 ปี ลั่นถึงเวลาโละทิ้ง ดึงเงินกลับโรงพยาบาล

"นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ" หรือ "หมอเอก" คณะทำงานด้านสาธารณสุข กางสถิติย้อนหลัง 22 ปี ชำแหละโครงสร้างบอร์ด สปสช. ชี้เป้าเครือข่ายอิทธิพล "ขาใหญ่" ที่ผูกขาดอำนาจการตัดสินใจ โดยเฉพาะ "โครงสร้างสามเหลี่ยม" 3 บุคคลระดับแกนนำที่นั่งเก้าอี้รวมกันยาวนานถึง 41 ปี ครอบคลุมทั้งสายบริหาร องค์กรรับทุน และเครือข่ายเอ็นจีโอ พร้อมส่งสัญญาณแรงว่าถึงเวลา "เปลี่ยนผ่าน" สู่ยุคใหม่ เพื่ออุดรอยรั่วและคืนเม็ดเงินงบประมาณให้ส่งตรงถึงมือโรงพยาบาลอย่างแท้จริง
วันนี้ (20 ก.พ.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ "หมอเอก" เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงราย เขต 1 ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในฐานะคณะทำงานด้านสาธารณสุขของ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ วิเคราะห์โครงสร้างและเครือข่ายอิทธิพลในบอร์ด สปสช. ทั้งนี้ นพ.เอกภพ องว่าเครือข่ายนี้มีอิทธิพลครอบงำการตัดสินใจของ สปสช. อย่างกว้างขวาง จึงเสนอว่าถึงเวลาต้อง "ขอบคุณและเปลี่ยนผ่าน" สู่ยุคใหม่ เพื่อให้เงินงบประมาณของ สปสช. ถูกส่งตรงถึง "โรงพยาบาล" อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่มีการรั่วไหลไปยังเครือข่ายอื่นๆ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"มาวิเคราะห์บอร์ด สปสช. กันด้วยข้อมูลตัวเลขด้วยกันครับ ว่า อิทธิพล "ขาใหญ่" ใน สปสช. มีจริงหรือไม่ ?!!
การวิเคราะห์นี้ไม่ได้กล่าวหาใคร แต่ต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงโรงพยาบาล และสุขภาพของประชนคนไทย
รายชื่อที่มีการอ้างอิง เป็นรายชื่อที่ปรากฏในรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
.
จากรายชื่อบอร์ด สปสช. ตั้งแต่ปี 2545 - 2567 รวม 22 ปี พบว่า
มีผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี ประมาณ ร้อยละ 70 ของบอร์ด สปสช. ทั้งหมด
แต่... มีกลุ่มรายชื่อเมื่อเรียงลำดับ 15 ลำดับแรก มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาดำรงตำแหน่งถึง 10.07 ปี!!
เมื่อวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงน้ำหนักเครือข่าย คือ นับน้ำหนักเมื่อบุคคลแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งบอร์ดร่วมกัน พบค่าเฉลี่ยน้ำหนักเครือข่าย 355.20 ของบุคคลใน 15 ลำดับแรก
ซึ่งมี 6 คน ที่มีน้ำหนักค่าเฉลี่ยเครือข่ายมากกว่าค่าเฉลี่ย
ยุพดี อยู่ในบอร์ด 15 ปี น้ำหนักเครือข่าย 516
สุวิทย์ อยู่ในบอร์ด 14 ปี น้ำหนักเครือข่าย 491
นิมิตร อยู่ในบอร์ด 12 ปี น้ำหนักเครือข่าย 439
พิศาล อยู่ในบอร์ด 11 ปี น้ำหนักเครือข่าย 370
ทัศนา อยู่ในบอร์ด 10 ปี น้ำหนักเครือข่าย 366
วิชัย อยู่ในบอร์ด 10 ปี น้ำหนักเครือข่าย 356
เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปจะพบน้ำหนักของบุคคล 3 คนที่โดดออกมาจากคนอื่น ซึ่งสามารถตีความว่าเป็นใจกลางของโครงสร้าง "สามเหลี่ยม"
ได้แก่ นิมิตร , สุวิทย์ , ยุพดี
ซึ่่งรวมระยะเวลาเป็นบอร์ด สปสช. ของทั้งสามคนนี้ได้ 41 ปี !!!!
รวมค่าน้ำหนักเครือข่ายของสามคนนี้ได้ถึง 1,446 !!!!
.
ปัจจุบัน ยุพดี มีตำแหน่งบริหาร สปสช. คือ รองเลขาธิการ
สุวิทย์ มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย "แพทย์(อ้าง)ชนบท" และ มีตำแหน่งในมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนจาก สปสช. , สสส. , สวรส. เช่น IHPP , HITAP
นิมิตร เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่การผลักดัน พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , มีเครือข่าย NGOs ที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. , สสส.
.
เมื่อวิเคราะห์จากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบอร์ด สปสช. อย่างยาวนาน
มีน้ำหนักของการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในบอร์ด สปสช.
แสดงถึงการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประเด็นต่างๆ ในบอร์ดได้
หนึ่งคนเป็นผู้บริหาร สปสช.
หนึ่งคนเกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอกที่สนับสนุนข้อมูลให้สำหรับตัดสินใจในบอร์ด และ สัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจบางกลุ่มในกระทรวงสาธารณสุข
หนึ่งคนเป็นผู้ประสานเครือข่าย NGOs
เริ่มจากสามคนหลัก แล้วค่อยๆ ต่อจิ๊กซอว์ให้เห็นภาพใหญ่ครบถ้วนแล้วน่าจะตกใจว่า... เครือข่ายของอิทธิพลในแวดวงสาธารณสุขใหญ่โต ขยายไปครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
.
ผมย้ำมาตลอดเสมอว่า เราอาจจะถึงเวลาต้องขอขอบคุณกลุ่มคนเหล่านี้ที่ได้ทำงานอย่างหนักในการตั้งต้นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วมาเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ของ #สปสช ได้แล้ว
และ แน่นอนว่า....
เงินของ สปสช. ต้องถูกจ่ายให้โรงพยาบาลอย่างเต็มที่ ไม่มีรั่วไหลไปในที่อื่นๆ แบบที่เป็นอยู่"