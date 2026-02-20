"หมอนก" ทันตแพทย์สาว โพสต์เตือนสุขภาพฟัน "ไอติม" พบความเสี่ยงโรคเหงือก

หมอนก บิ๊กบราเธอร์ ทันตแพทย์สาว เตือน “ไอติม พริษฐ์” หลังสังเกตเห็นสัญญาณอันตรายที่ฟันหน้าล่าง ชี้เสี่ยงโรคเหงือกขั้นรุนแรงจนอาจโยกหลุด แนะนำให้รีบไปขูดหินปูนด่วนด้วยความเป็นห่วง
วันนี้ (20 ก.พ.) เฟซบุ๊ก ”Kanokrat Thewokhat" หรือ หมอนก บิ๊กบราเธอร์ ทันตแพทย์สาว ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม โฆษกพรรคประชาชน หมอนกได้โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพฟันของไอติมหลังจากเห็นความผิดปกติบางอย่าง
โดยระบุข้อความว่า “ในฐานะที่เป็นหมอฟันเราแนะนำให้คุณไอติมไปขูดหินปูนด่วนนะคะ ฟันหน้าล่างที่ 1 กำลังเป็นโรคเหงือกแล้วก็อนาคตจะโยกแล้วหลุดค่ะ ด้วยความเป็นห่วง”