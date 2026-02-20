xs
“ผู้พันภูมะเขือ” ประดับยศให้นักรบในสนามรบ ย้ำ เกียรติศักดิ์ศรีทหาร ชายแดนไทย–กัมพูชา “กองพันสิงห์ศึก กล้าหาญ เสียสละ จงรักภักดี”

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.69 ที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 (ผบ.พัน.ร.11) หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี (ผู้พันภูมะเขือ) เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยจัดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศ

โดยพ.ท.จักรกฤษณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ พร้อมย้ำว่า เกียรติยศที่ทุกคนได้รับเกิดจาก “ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อแผ่นดิน” ถือเป็นความภาคภูมิใจทั้งของตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 ระบุว่า การเลื่อนยศไม่เพียงเป็นความสำเร็จส่วนบุคคล แต่ยังมาพร้อมภารกิจที่หนักขึ้น เนื่องจากหน่วยยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง พร้อมขอให้กำลังพลรุ่นพี่ช่วยดูแลและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทหารรุ่นน้อง โดยเฉพาะพลทหารที่จะเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

“ครั้งหนึ่งเราได้ผ่านสถานการณ์การรบ ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญ ไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด ขอให้นำบทเรียนและความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น” พ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าว

ในตอนท้าย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกำลังพลทุกนายที่ได้รับการเลื่อนยศ พร้อมขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันดูแลหน่วยและประเทศชาติต่อไป ภายใต้คำขวัญ “กองพันสิงห์ศึก กล้าหาญ เสียสละ จงรักภักดี”






