"ชาติชาย" ฟาด! สื่อกินงบรัฐแต่ไร้จรรยาบรรณ รุมกินโต๊ะ กกต. ปมบาร์โค้ด

“ชาติชาย อดีต กรธ.” ฟาดเดือดสื่อรับงบรัฐแต่ไร้จรรยาบรรณ จับตาวางแผนประสานเสียง "ด้อมส้ม-นายทุน" เตรียมรุมกินโต๊ะ กกต. ปมบาร์โค้ดเขย่าเลือกตั้ง เตือนสติสื่อเลือกข้างระวังจบไม่สวย
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เฟซบุ๊ก “Chartchai Na Chiangmai” หรือ ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปี 2560 ได้ออกมาโพสต์วิจารณ์สื่อดัง โดยระบุว่า “มีพรรคพวกมาหารือ
ถ้าพรรคส้มชนะการเลือกตั้งถล่มทะลายอย่างที่คุยอวดก่อนเลือกตั้ง
เรื่องบาร์โค้ด จะถูกนำมากล่าวเขย่าความน่าเชื่อของกกต.หรือ? สื่อที่มีนายทุนหากินทั้งทางธุรกิจและการเมือง รุมถล่ม กกต. ไม่นับโซเชียลของสาวกด้อม ที่พร้อมใจกระทืบ เพราะผลประโยชน์ ล้วนๆ
กกต. กลายเป็นโดดเดี่ยวที่น่าสงสาร (ใครไม่สงสาร ก็แล้วแต่จะคิด) เพราะ นี่คือ ผลลัพธ์ของการทำงานแบบราชการดั้งเดิม ของ กกต. ที่น่าตำหนิ (ด่า)
สื่อที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน มีแนวเสนอข่าวที่ไม่เป็นกลางมาหลายปี ไม่เป็นไปตามจรรยาวิชาชีพสื่อ
ซึ่งที่จริง ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างจุดเด่นในตลาดสื่อแข่งกับใคร ที่ผ่านมา ทำตัว เป็น สื่อเสี้ยม
เวลานี้ ขยับมาเป็นสื่อส้ม จนน่าเกลียดมากขึ้นทุกวัน อีกไม่นาน จะกลายเป็นสาก”