ได้ไม่คุ้มเสีย? ดึงวีซ่าฟรีหวังโกยรายได้เข้าประเทศ แต่ขึ้นค่าต๋งสนามบิน 1,120 บาท "ดร.สามารถ" เตือนระวังสะเทือนยอดนักท่องเที่ยว

รัฐบาลเดินหน้าอัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวหวังดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ แต่ดูเหมือนจะสวนทางกับนโยบายของ ทอท. ที่เตรียมปรับขึ้นภาษีสนามบิน (PSC) ขาออกระหว่างประเทศพุ่งรวดเดียว 53% แตะ 1,120 บาท/คน ภายในปี 2569 งานนี้ "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์" ออกมาเบรกหัวทิ่ม กางสถิติชี้ชัดไทยกำลังจะเก็บแพงกว่าสนามบินระดับท็อปของโลกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ หวั่นดันราคาตั๋วเครื่องบินพุ่ง 7-10% กลายเป็นกำแพงสกัดนักท่องเที่ยว และอาจทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
จากกรณี มีรายงานว่ามีการเตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบิน (Passenger Service Charge: PSC) หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ "ภาษีสนามบิน" สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงสนามบินอีก 5 แห่งภายใต้การดูแลของ ทอท. (AOT) โดยจะมีการปรับขึ้นจากเดิม 730 บาท/คน จะเพิ่มเป็น 1,120 บาท/คน (เพิ่มขึ้น 390 บาท หรือประมาณ 53%) คาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในอัตราใหม่ช่วงต้น-กลางปี 2569 สนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่ ทอท. ระบุว่าจะนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาบริการและลงทุนขยายขีดความสามารถของสนามบิน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) ของสุวรรณภูมิ
อย่างไรก็ตาม ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราใหม่นี้จะทำให้ภาษีสนามบินของไทยแพงกว่าสนามบินชั้นนำของโลกหลายแห่ง เช่น อินชอน ฮาเนดะ และนาริตะ ซึ่งอาจส่งผลให้ตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นราว 7-10% ทั้งนี้ ทาง ดร.สามารถ ได้ระบุข้อความว่า
"ช็อกผู้โดยสาร!
ภาษีสนามบินพุ่ง 53%
จ่ายเพิ่ม แล้วได้อะไร?
อีกไม่นาน ผู้โดยสารที่บินออกจากไทยจะต้องจ่ายแพงขึ้น เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เตรียมปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge หรือ PSC) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ สนามบิน 6 แห่ง ในสังกัด ทอท. จาก 730 บาท เป็น 1,120 บาท เพิ่มขึ้น 390 บาท คิดเป็น 53% คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ “ขึ้นราคาเท่าไหร่?” แต่คือ “เงินที่จ่ายเพิ่ม ผู้โดยสารจะได้อะไรกลับมา?”
1. PSC ของไทยแพงไหม? เมื่อเทียบกับสนามบินระดับโลก
เมื่อเทียบกับสนามบินชั้นนำของโลกในปี 2568 ที่จัดอันดับโดย Skytrax ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบินและจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นประจำทุกปี หลังการปรับราคา สนามบินสุวรรณภูมิจะเก็บ PSC สูงกว่าสนามบินระดับโลกหลายแห่ง ทั้งที่อันดับโลกของสนามบินสุวรรณภูมิยังอยู่เพียงอันดับ 39
ตัวอย่าง PSC สนามบินชั้นนำของโลก... สนามบินชางงีของสิงคโปร์ อันดับ 1 ของโลก ประมาณ 1,600 บาท สนามบินฮาหมัดของกาตาร์ อันดับ 2 ประมาณ 600 บาท สนามบินฮาเนดะของญี่ปุ่น อันดับ 3 ประมาณ 600 บาท สนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ อันดับ 4 ประมาณ 370 บาท สนามบินนาริตะของญี่ปุ่น อันดับ 5 ประมาณ 640 บาท และสนามบินฮ่องกง อันดับ 6 ประมาณ 800 บาท
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า ไทยกำลังจะเก็บ PSC สูงกว่าสนามบิน 5 แห่งใน Top 6 ของโลก คำถามที่ตามมาคือ “เมื่อจ่ายระดับโลก แล้วผู้โดยสารจะได้รับบริการระดับไหน?”
2. ผลกระทบ “ตั๋วแพงขึ้น แข่งขันยากขึ้น”
ค่า PSC ถูกบวกเข้าไปในราคาตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบิน Low Cost ระยะเวลาบิน 4-5 ชั่วโมง ราคาเฉลี่ย 4,000-5,000 บาท หากเพิ่ม PSC อีก 390 บาท จะทำให้ราคาตั๋วแพงขึ้น 7-10% ทุกเที่ยว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ ค่าเดินทางมาไทยแพงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวลดลง นักท่องเที่ยวอาจเลือกไปประเทศอื่นที่ต้นทุนต่ำกว่า สุดท้ายรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศอาจได้รับผลกระทบในระยะยาว นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้โดยสารไทย แต่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งระบบ
3. ทอท.ได้รายได้เพิ่ม “แล้วผู้โดยสารจะได้อะไรกลับมา?”
โดยหลักการ รายได้จาก PSC ควรใช้เพื่อยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร เช่น
(1) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้น เช่น ลดคิวตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจความปลอดภัย ระบบโหลดกระเป๋าและรับกระเป๋าเร็วขึ้น ห้องน้ำ-ที่นั่ง-พื้นที่พักผู้โดยสารเพียงพอ WiFi ครอบคลุมและเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบ Self Check-in และ Biometrics ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบและครอบคลุมทุกพื้นที่
(2) ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายอาคารผู้โดยสาร ลดความแออัด เพิ่มหลุมจอดเครื่องบิน ลดปัญหาคอขวดในสนามบิน
ถ้าผู้โดยสารได้เห็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผมเชื่อว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ย่อมยินดีจ่าย แต่สิ่งเขากังวลคือ เงินที่เพิ่มขึ้นจะถูกนำไปใช้เพื่อยกระดับการให้บริการจริงหรือไม่? หรือเพียงกลายเป็นกำไร โบนัส และเงินปันผล?
4. สรุปสั้น ๆ
การขึ้นราคาไม่ใช่ปัญหา หากพิสูจน์ได้ว่า “คุ้มค่าต่อผู้โดยสาร”
คุณคิดอย่างไร เงินที่ผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่มควรแลกกับอะไร? คอมเมนต์บอกความเห็นของคุณมาได้เลย"