ศาลพิพากษาประหาร "แอม ไซยาไนด์" วางสารพิษใส่อาหาร-เครื่องดื่ม "สารวัตรปู" คำให้การเป็นประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิต

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต "แอม ไซยาไนด์" คดีวางสารพิษในอาหารและเครื่องดื่มให้ "สารวัตรปู" รับประทาน ที่นครปฐมเมื่อปี 2566 แต่คำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
วันนี้ (20 ก.พ. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือแอม (แอม ไซยาไนด์) ผู้ต้องหาในคดีวางสารพิษไซยาไนด์ในอาหารหรือเครื่องดื่มให้ พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู ดื่มกินและเสียชีวิต เหตุเกิดที่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2566 โดยศาลชี้ว่าเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน แต่เนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์ จึงลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2567 ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสรารัตน์ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน กรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ศิริพร ขันวงษ์ หรือก้อย เหตุเกิดที่ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2566 และผลการตรวจชันสูตรพบสารไซยาไนด์ในเลือด พร้อมกันนี้ยังพิพากษาจำคุก พ.ต.ท.วิฑูรย์ รังสิวุฒฒาภรณ์ อดีตรอง ผกก.สส. สภ.บ้านโป่ง สามีนางสรารัตน์ เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน และจำคุก น.ส.ธัญนิชา เอกสุวรรณวัฒน์ หรือทนายพัช เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ฐานช่วยไม่ให้ผู้กระทำผิดรับโทษ และซ่อนเร้นหลักฐาน พร้อมชดใช้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนางสรารัตน์ หรือแอม ไซยาไนด์ เสียชีวิต 15 ราย รอดชีวิต 1 ราย