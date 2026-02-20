"สนธิ" อุบัติเหตุเซชนเสาศีรษะแตกเย็บ 20 เข็ม แพทย์ยันปลอดภัยกลับพักฟื้นที่บ้านแล้ว

"สนธิ" ประสบอุบัติเหตุเซชนเสาที่บ้านพระอาทิตย์ ศีรษะกระแทกกับเสาแตก เย็บ 20 เข็ม แพทย์ยันปลอดภัยให้กลับพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว เจ้าตัวขอพักอย่างน้อย 2 -3 สัปดาห์ รอแผลหาย
วันนี้ (20 ก.พ. 2469) ภายหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก "คุยทุกเรื่องกับสนธิ" แจ้งว่าวันนี้ งดรายการ Sondhi Talk เนื่องจาก นายสนธิ ลิ้มทองกุล ไม่สบาย
โดยโพสต์อธิบายเพิ่มเติมภายหลังว่า ... "มีคนเป็นห่วง และสอบถามมาเยอะว่า คุณสนธิไม่สบายเป็นอะไร ถึงไม่ได้ออก 'รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ' วันนี้ ?
คุณสนธิประสบอุบัติเหตุ หกล้มที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ครับ ทั้งนี้โดยปกติ คุณสนธิจะมาถึงบ้านพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้ามืด ซึ่งเป็นกิจวัตรปกติธรรมดาทุกวัน เพื่อเตรียมจะขึ้นไปสวดมนต์ และทำงานต่อ แต่พอลงจากรถเดินพ้นบันไดหน้าตึกขึ้นมา ถึงขั้นบนสุดแล้ว คุณสนธิรู้สึกเหมือนว่ามีคนผลัก จึงเสียหลักเซ ศีรษะไปกระแทกกับเสาแตก มีเลือดออก
เมื่อผู้ติดตามพาไปส่งโรงพยาบาลศิริราช ปรากฏว่าบาดแผลค่อนข้างใหญ่ แพทย์ต้องเย็บ 20 เข็ม แต่จากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการทำเอ็กซเรย์สมอง-ทำ CT Scan แพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาท จึงให้นอนพักดูอาการที่โรงพยาบาล 1 คืน
เมื่อเช้าวันนี้ (20) หมอเจ้าของไข้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจแผล และวินิจฉัยอีกรอบ ก็ยืนยันว่าคุณสนธิสามารถกลับบ้านไปพักฟื้นได้ ช่วงสายวันนี้คุณสนธิเลยมานั่งคุย และทานอาหารเช้ากับทีมงาน อย่างไรก็ตาม คุณสนธิขอพักอย่างน้อย 2 -3 อาทิตย์ เพื่อให้แผลหายนะครับ ... ขอบคุณแฟน ๆ รายการทุกท่านที่เป็นห่วง