ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดแคมเปญ “ลัดเลาะอีสาน เมืองน่าเที่ยว 2026” ชวนเที่ยวเมืองรอง 18 จังหวัด ใช้จ่ายจริง รับสิทธิพิเศษตลอดโครงการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ บริษัท ทรี เดย์ ทู ไนท์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว 3D2N (3 Days 2 Nights) และ utu (ยูทู) แพลตฟอร์ม มอบสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ “ลัดเลาะอีสาน เมืองน่าเที่ยว 2026” Traveling through Isan…The Worth Visiting Cities 2026 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองใน 18 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2569 ได้แก่ หนองคาย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, เลย, นครพนม, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ และ สุรินทร์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จากแรงบันดาลใจ สู่การเดินทางจริง” มุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยว การใช้จ่าย และการมีส่วนร่วมกับคนพื้นที่ ผ่านรูปแบบการเดินทางระยะสั้น 2–3 วัน ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทั้งครอบครัว กลุ่มวัยทำงาน รวมไปถึงคนรุ่นใหม่
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก คาเฟ่ สปา ร้านค้าในชุมชน รวมถึงกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ Outdoor Sport, Travelling Spa, Road Trip และ Airplane Trip ตลอดระยะเวลาโครงการ
นายบุณส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการลัดเลาะอีสาน เมืองน่าเที่ยว 2026 เป็นกิจกรรมที่ ททท. ต้องการชวนให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสเมืองน่าเที่ยว หรือเมืองรองของภาคอีสาน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวอีสานที่มีความหลากหลายและน่าค้นหา”
ไฮไลต์สำคัญคือรางวัลสำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดประจำเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งจะได้รับ ที่พักโรงแรม 2 วัน 1 คืน รวมทั้งสิ้น 12 รางวัลตลอดโครงการ พร้อมร่วมกิจกรรม Snap & Share ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ สิทธิพิเศษ ร้านค้าพันธมิตร และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Page “ลัดเลาะอีสาน เมืองน่าเที่ยว 2026” พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางผ่านแฮชแท็ก #ลัดเลาะอีสาน #IsanWorthVisiting #3Days2Nights #เที่ยวอีสาน2026 #สุขทันทีที่เที่ยวไทย #amazingthailand #ประเพณีสีอีสานวิถีแห่งศรัทธา