ก้าววิ่งที่เต็มไปด้วยความประทับใจ“ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ – อะตอม ชนกันต์” วิ่งฟูลมาราธอนกลางเสน่ห์เกียวโต ใน KYOTO MARATHON 2026

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและน่าจดจำ สำหรับงานวิ่งระดับโลก KYOTO MARATHON 2026 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา กับระยะทางฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตร สนามในฝันของนักวิ่งทั่วโลก ที่ไม่ได้มีดีแค่ความท้าทายแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น อันงดงาม
เส้นทางการแข่งขันพานักวิ่งดื่มด่ำทัศนียภาพของ 7 มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ภายใต้แนวคิด “DO YOU KYOTO? Marathon” ที่ผสานกีฬาเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของเกียวโตในฐานะ Green City อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของแบรนด์ระดับโลกอย่าง WACOAL และ CW-X ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและดีไซน์เพื่อไลฟ์สไตล์คนแอคทีฟ
ปีนี้งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ยังเพิ่มสีสันด้วยการรวมตัวของเหล่าศิลปินและคนดัง นำโดย ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ และ อะตอม-ชนกันต์ รัตนอุดมเดียร์ ร่วมด้วย เดียร์-ลิลลี่ แม็คกร๊าธ พร้อมอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งและออกกำลังกายอย่าง ธนันต์ บุญญธนาภิวัฒน์ (บู้ Slur), มะม่วง-เคนจิ ชิราทาอิ (เพจ ญี่ปุ่นมั้ย?) , แพร-กิตติ์ธัญญา เวชกุลไชยพงศ์ (เพจ KP ตะลอนแหลก)
และนักวิ่งผู้โชคดีจากกิจกรรมในเพจ CW-X Thailand ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและพลังใจตลอดเส้นทาง