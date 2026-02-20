สุดเศร้า “น้องมอลลี่” ไซบีเรียนถูกจุดไฟเผา จากไปแล้ว ชาวเน็ตแห่อาลัย-เรียกร้องล่าตัวคนร้าย

กรณีสุนัขไซบีเรียนชื่อ “มอลลี่” ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนอาการสาหัส ล่าสุดเจ้าของโพสต์แจ้งข่าวร้าย น้องจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางกระแสความสนใจและแรงกดดันจากชาวเน็ตที่ติดตามคดีอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (20 ก.พ.) จากเหตุการณ์สะเทือนใจคนรักสัตว์ทั่วประเทศ หลัง “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ถูกคนร้ายก่อเหตุจุดไฟเผาจนได้รับบาดเจ็บรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยตลอดช่วงที่ผ่านมา อาการของน้องอยู่ในขั้นวิกฤต และมีการอัปเดตอาการผ่านโซเชียลมีเดียเป็นระยะ
กระทั่งล่าสุด เฟซบุ๊กของ Tonlew Yanika ได้โพสต์ข้อความอาลัยว่า
“RIP ไปสู่สวรรค์นะคะลูกรัก แม่กำลังไปรับร่างน้องนะคะ”
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปกดแสดงความรู้สึกและคอมเมนต์แสดงความเสียใจจำนวนมาก ยอดปฏิกิริยาพุ่งหลายพันครั้งในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่คอมเมนต์จำนวนมากระบุว่า “น้องอดทนที่สุดแล้ว” และ “ขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว”
ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลายเพจและกลุ่มคนรักสัตว์นำเรื่องราวไปแชร์ต่อ พร้อมติดแฮชแท็กเรียกร้องความยุติธรรมให้ “มอลลี่” และกดดันให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวของมอลลี่ แต่ยังจุดกระแสถกเถียงเรื่องความรุนแรงต่อสัตว์ในสังคมไทยอีกครั้ง โดยชาวเน็ตจำนวนมากยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิด จนกว่าจะมีการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมาย.