พระราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิง รอบชิงเหรียญทองแดง ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.07 น. (เวลาท้องถิ่น)ของสาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมพาเลซ โรงแรมที่ประทับ เมืองโคโม ไปยังสนามแข็งขันฮอกกี้น้ำแข็ง มิลาโน ซานตา จูเลีย ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา เมืองมิลาน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ตลอดจนประชาชนชาวไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังสนามแข็งขันฮอกกี้น้ำแข็งฯ นายลุก ตาร์ดิฟ ประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ , คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการโอลิมปิกสากล พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล คู่สมรสฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิง รอบชิงเหรียญทองแดง ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ระหว่างทีมชาติสวีเดน กับทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ด้วยทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์ฯ
สำหรับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นเสื้อทรงแจ็กเก็ตความยาวระดับพื้น แขนยาวสีดำ คอปีน โครงทรงบานชาย (A-Line) ผ้าวูลทอสอดดิ้น บุด้านในด้วยผ้าไหมทอยกลายพระดุม (กระดุม) เป็นวัสดุนิลทรงรีตัวเรือนเงิน เรียงชิดกันด้านหน้าเสื้อทรง ปลายแขนและคอตกแต่งผ้าไหมชายครุยผ้าไหมสีครีม ใส่คู่กับพระสนับเพลาทรงขาตรงสีดำ”กระเป๋าทรง“ หนังวัวสีดำ ฉลองพระบาทบูทข้อเท้าสีดำ เครื่องประดับเป็นโอปอลคู่ทรงรี สำหรับกลัดช่วงอก (Jabot Pins) ตัวเรือนทอง แหวนอะพาไทต์ตาแมวล้อมเพชร ตัวเรือนทอง โทนอ่อนตัดกับสีดำ
ทั้งนี้ กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง แบ่งทีมที่แข่งขันเป็น 2 ทีม ทีมละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู 1 คน และผู้เล่นในตำแหน่งสเก็ต 5 คน ได้แก่ กองหน้า 3 คน และกองหลัง 2 คน กติกาการแข่งขันใช้เวลา 60 นาที แบ่งเป็น 3 รอบ รอบละ 20 นาที ทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ เมื่อจบเกมการแข่งขันหากคะแนนเสมอกัน จะต่อเวลาพิเศษ ซึ่งเกมจะจบลงทันทีเมื่อทีมใดทีมหนึ่งทำประตูได้ หากไม่มีทีมใดทำประตูได้หลังการต่อเวลาพิเศษ จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ