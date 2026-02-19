ทภ.2 เผยพบไฟป่าชายแดนไทย-กัมพูชา 8 จุดยังควบคุมได้ หลายพื้นที่ห่างชายแดนไม่เกิน 1 กม.

กองทัพภาคที่ 2 รายงานพบไฟป่าชายแดนไทย-กัมพูชา 8 จุดยังควบคุมได้ หลายพื้นที่ฝั่งกัมพูชาใกล้แนวชายแดนไม่เกิน 1 กม.
วันที่ 19 ก.พ. 69 กองทัพภาคที่ 2 ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่าบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวัน พบจุดเฝ้าระวังรวม 8 จุด โดยภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ แม้บางพื้นที่พบกลุ่มควันและไฟป่าในฝั่งประเทศกัมพูชาใกล้แนวชายแดนไทย
จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ช่องบกสถานการณ์ปกติ ขณะที่พื้นที่ช่องอานม้า ตรวจพบไฟป่าบริเวณทิศใต้เนิน 500 ฝั่งกัมพูชา ห่างแนวชายแดนประมาณ 1 กิโลเมตร
จังหวัดศรีสะเกษ หลายพื้นที่ยังคงปกติ ได้แก่ ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย, ภูมะเขือ-ช่องโดนเอาว์ และช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ อย่างไรก็ตาม พบจุดความร้อนฝั่งกัมพูชาใกล้ชายแดนในหลายจุด ได้แก่ บริเวณทิศใต้พื้นที่ซำแต ห่างแนวชายแดน 2.8 กิโลเมตร, ทิศใต้ปราสาทโดนตรวล ห่างชายแดนประมาณ 1.7 กิโลเมตร, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่องทับอู ห่างจากชายแดนไทย 800 เมตร และทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่องกระบาลกระใบ อำเภอขุนหาญ ห่างชายแดนไทย 800 เมตร
จังหวัดสุรินทร์ พบไฟป่าฝั่งกัมพูชาใกล้ชายแดนในพื้นที่ช่องคลาคะมุม ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 700 เมตร, พื้นที่คนา ห่างจากชายแดนไทย 1.5 กิโลเมตร และบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทตาควาย ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะที่พื้นที่ช่องจอม-ช่องเปรอ-ช่องระยี, ช่องกร่าง และตาเมือนธม สถานการณ์ปกติตลอดทั้งวัน
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู สถานการณ์ยังคงปกติ
ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือข้ามแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย โดยยังไม่พบผลกระทบต่อชุมชนในฝั่งไทยแต่อย่างใด