ทร.รวบแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน 5 เขมร 1 คาชายแดนโป่งน้ำร้อน พร้อมมือถือ 270 เครื่อง ชี้เพื่อนบ้านล้มเหลวในการดูแล

กองทัพเรือจับกุมขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติตามแนวชายแดน ยึดมือถือ 270 เครื่อง พร้อมซิมจำนวนมาก ชี้รัฐเพื่อนบ้านล้มเหลวในการดูแล ปล่อยเป็นฐานปฏิบัติการ Cyber Scam กระทบความมั่นคงรุนแรง
วันที่ 19 ก.พ. พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือยังคงดำเนินการเชิงรุกในการปกป้องความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพของภูมิภาค ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibility) โดยมุ่งสกัดกั้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยพื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Scam) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก
เมื่อวาน (18 กุมภาพันธ์ 2569) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตรวจพบและควบคุมตัวบุคคลลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย จำนวน 6 คน ประกอบด้วยชายสัญชาติจีน 5 คน และชายสัญชาติกัมพูชา 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากผิดปกติ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 270 เครื่อง ซิมการ์ดจำนวนมาก และเงินสดหลายสกุล ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านเนินดินแดง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
จากการสอบสวนเบื้องต้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้การว่าเดินทางหลบหนีออกมาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระดับนานาชาติว่าเป็นแหล่งรวมกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายและเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างอาชญากรรมที่อาศัย “พื้นที่รัฐ” เป็นฐานปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
กองทัพเรือขอย้ำว่า ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีหน้าที่กำกับและไม่ยินยอมให้ดินแดนของตนถูกใช้เป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติ การปล่อยให้กิจกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวดำเนินอยู่โดยต่อเนื่อง ย่อมถือเป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของการบังคับใช้กฎหมาย และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคโดยรวม ปัญหา Cyber Scam ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการจัดการปลายเหตุ แต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐต้นทาง รัฐทางผ่าน และรัฐปลายทาง บนพื้นฐานของความโปร่งใสและความรับผิดชอบร่วมกัน
กองทัพเรือยืนยันว่าการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และได้ส่งมอบผู้ถูกควบคุมตัวให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
สำนักงานโฆษกกองทัพเรือขอเรียกร้องให้ประเทศกัมพูชาตระหนักว่าอาชญากรรมไซเบอร์เป็นภัยคุกคามร่วมของภูมิภาค หากยังปล่อยให้พื้นที่ของตนถูกใช้เป็นฐานอาชญากรรม ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งคำถามจากประชาคมระหว่างประเทศในฐานะผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าว