“ชัยวัฒน์” เปิดโปงถนนลับกลางป่าแม่ยวม ท้าชนอธิบดีฯ หลักฐานชัดเป้าหมายขนยา-ไม้เถื่อน

“ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” ปล่อยคลิปหลักฐานเด็ดแฉกลางโซเชียล กระชากหน้ากากขบวนการตัดป่าทำถนนปริศนา เอื้อขนยา-ขนแร่-ขนไม้เถื่อน ซัดแรงถึง “อธิบดีกรมอุทยานฯ” รู้เห็นมาตั้งแต่ปลายปี 68 แต่กลับปิดเรื่องเงียบกริบถึง 70 วัน
วันนี้ (19 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” ได้ออกมาโพสต์คลิปหลังพบทางตัดใหม่ปริศนาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวม พร้อมระบุข้อความว่า “เปิดคลิป เปิดใจ เปิดโปง! ?
”คนคิด คนทำ คนวางแผน“ เรื่องนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ รู้ดี และรู้มาก่อน ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 68 ปกปิด ปิดบัง ทำให้เรื่องเงียบ …
ผมรอ รอจนทนไม่ไหวคิดว่าคนที่เป็นถึงอธิบดี ที่ประกาศตนว่าเป็นมือปราบ ไม่รับสินบน ไม่รับเงิน % จากใครทั้งนั้น
แต่ก็ผ่านมา 70 วัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีการดำเนินคดีต่อ หน.ขสป.แม่ยวมฝั่งขวา ผู้สั่งการ และเป็นผู้อ้างกับทีมพรรคพวกว่า ทำเสร็จจะได้เงินจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ (แบบนี้ หมายถึงใคร อย่างไร)
“70 วัน อธิบดีปล่อยปละละเลย” ไม่ชี้ ไม่ลงโทษ ไม่เปิดเผย และไม่รายงานปลัดกระทรวง และไม่รายงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนปริศนาเส้นนี้ - ทำเพื่อขนยาเสพติด - ขนแร่ - ขนแรงงานข้ามชาติ - ขนไม้เถื่อน และของผิดกฎหมายอีกมากมาย ทำไม? ต้องปิดบัง ซ่อนคดี ไม่ลงโทษใครเลย
ผมรอ 70 วัน จนทนไม่ไหวและรู้เรื่องที่รับไม่ได้ จึงโพสต์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 และขีดเส้นตาย ให้ดำเนินคดีต่อผู้สั่งการไม่เกิน 19 กุมภาพันธ์นี้
สุดท้าย!! คนที่รับเงินชั่ว ปกปิด จึงออกมาแจ้งความจับ ”หน.ขสป.แม่ยวมฝั่งขวา”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
ประชาชนเทียบเวลาเอาแล้วกัน
ว่า "อธิบดีกรมอุทยานฯ บริสุทธิ์ใจหรือ?"