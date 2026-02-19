"หมอเอก" ฟาดบอร์ด สปสช.! กังขาปมงบวัคซีน PCV 225 ล้าน พอฉีดเด็กทุกคน แต่ทำไมกั๊กแค่ "นำร่อง"?

“หมอเอก” เดือด! จี้ถามบอร์ด สปสช.ปมงบวัคซีน PCV หลังพบข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริงทางวิชาการ สงสัยจัดงบ 225 ล้านบาทเพียงพอฉีดเด็กไทยทุกคน แต่ไฉนดึงเรื่องทำแค่โครงการนำร่อง พร้อมตั้งคำถามเงินที่เหลือหายไปไหน หรือมีการโยกงบผิดวัตถุประสงค์?
วันนี้ (19 ก.พ.) หมอเอก Ekkapob Pianpises นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “หมอเอก” เป็นนักการเมืองและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีบทบาทโดดเด่นในประเด็นด้านสาธารณสุข ได้ออกมาโพสต์ข้อความคำถามว่าทำไมการอภิปรายของบอร์ด สปสช.ถึงขัดแย้งกับข้อมูลวิชาการจากกรมควบคุมโรค ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และรายงานของ HITAP ที่ระบุว่าวัคซีนมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเด็กทุกคน และสงสัยว่าเหตุใดจึงจะทำเพียงโครงการนำร่อง ทั้งที่สำนักงบประมาณจัดสรรงบให้ถึง 225 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน พร้อมตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดการงบส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ "หมอเอก" ได้ระบุข้อความว่า
"เรียนพี่นิมิตร และบอร์ดทุกท่าน รวมถึงอนุฯ ที่พิจารณา
ผมได้เห็นไฟล์เอกสารถอดเสียงการประชุมบอร์ด สปสช. ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ????
แต่.... สิ่งที่ผมได้อ่านก็สอดคล้องกับสิ่งที่พี่นิมิตรโพสต์ในเฟซบุ๊กของพี่และสอดคล้องกับที่สำนักข่าวหยิบมาเสนอต่อ
ประเด็นที่น่าสงสัย คือ
ทำไมการอภิปรายของบอร์ด สปสช.ถึงดูเหมือนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ มีเพียงการอ้างว่าตัวเลขเป็นแบบนั้นแบบนี้
อย่างที่บอกว่าการรักษาปอดอักเสบที่มีการเบิกเงินค่ารักษาจาก สปสช.ต่อปีเพียง 5 ล้านบาท
พี่ลืมไปแล้วหรือว่า สปสช.มีการจ่ายเงินผู้ป่วยในเป็นระบบ DRG ที่นำมาคิดน้ำหนักโรค adjRW ที่จ่ายให้ในอัตรา 8,350 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินเดือนออกแล้วจะเหลือแค่ประมาณ 3,000-4,000 บาท
และค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่ได้นับรวมค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจหากเด็กป่วยหนักมีอาการข้างเคียง จนถึงขั้นพิการ
ถ้าคิดแบบเร็วๆ ด้วยชุดข้อมูลที่พี่อ้าง ก็จะต้องใช้เงินค่ารักษาปอดอักเสบอย่างเดียวน่าจะไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
แต่.... ทำไมข้อมูลจากกรมควบคุมโรครายงานเยอะกว่าที่พี่อ้างมาก
ทำไมข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารฯ ถึงอ้างอิงข้อมูลต่างกับข้อมูลที่พี่อ้าง
รวมถึงมีรายงานจากกรรมาธิการของ ส.ว. บอกว่า HITAP ประเมินว่าวัคซีนมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่จะฉีดให้เด็กไทยทุกคน... ทำไมบอร์ดถึงไม่มีการอ้างถึง
และ... งบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดมาให้สำหรับวัคซีน PCV ตามที่มีการพูดถึงในที่ประชุม และยืนยันจากการชี้แจงต่อ กมธ.ส.ว. จำนวน 225 ล้านบาทซึ่งเพียงพอสำหรับฉีดให้เด็กทุกคน แล้วทำไมถึงจะให้ไปฉีดนำร่องบางส่วน
แล้วพี่จะเอาเงินที่เหลือไปทำอะไร?
ปกติพี่ก็โยกเงินกันแบบนี้หรือ? "