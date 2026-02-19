ในหลวงทรงรับ “มอลลี่” ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ หลังถูกทำร้ายอาการสาหัส เตรียมส่งรักษาต่อ กทม.

แสงสว่างท่ามกลางความเจ็บปวดของ “มอลลี่” ไซบีเรียนวัย 2 ขวบที่ถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายใน จ.สงขลา เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมส่งทีมราชเลขานุการในพระองค์เดินทางรับตัวเข้ารักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้ (19 ก.พ.) เฟซบุ๊กเพจ "Watchdog Thailand Foundation หรือ WDT" เผยข่าวความคืบหน้าอาการของ “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี วัยเพียง 2 ขวบ ที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณในพื้นที่จังหวัดสงขลา จนอาการสาหัส สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมในวงกว้าง
โดยระบุว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตารับ “มอลลี่” ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่
รายงานระบุว่า ราชเลขานุการในพระองค์จะเดินทางไปรับมอลลี่ที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางความหวังของประชาชนที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ มอลลี่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บรุนแรง อาการอยู่ในขั้นวิกฤต ต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด เหตุการณ์ดังกล่าวจุดกระแสเรียกร้องให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการทารุณกรรมสัตว์อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ พระเมตตาครั้งนี้นับเป็นความหวังครั้งสำคัญของชีวิตเล็กๆ หนึ่งชีวิต ท่ามกลางความสูญเสียและความสะเทือนใจของสังคม โดยประชาชนจำนวนมากร่วมส่งกำลังใจ ขอให้ “มอลลี่” เข้มแข็ง และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย