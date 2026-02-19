xs
Supa East Glamor ถ่ายทอดพลังผ้าไทย บนรันเวย์การกุศลระดับประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Supa East Glamor สร้างโมเมนต์สำคัญบนเวทีแฟชั่นการกุศลระดับประเทศ ในงาน “ธรรมศาสตร์รวมใจ รักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน” ณ ดิ อีเวนต์ ฮอลล์ ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ถ่ายทอดเสน่ห์ผ้าไทยในมุมมองร่วมสมัย ผ่านแฟชั่นโชว์ที่ผสานศิลปวัฒนธรรม ความสง่างาม และจิตวิญญาณแห่งการให้ไว้อย่างลงตัว

หนึ่งในไฮไลท์ของค่ำคืน คือแฟชั่นโชว์จาก Supa East Glamor ที่นำเสนอคอลเลคชั่น
“When Grace Walked The World”
คอลเลคชั่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบทบาทของผ้าไหมไทยในเวทีนานาชาติ จากการตามเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงต้นรัชกาลที่ 9 ผ้าไทยถูกตีความใหม่ในรูปแบบที่ร่วมสมัย สง่างาม และสื่อสารได้อย่างเป็นสากล

ภายใต้การออกแบบของ คุณสุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Supa East Glamor แต่ละลุคสะท้อนการผสานอัตลักษณ์ไทยเข้ากับซิลูเอตและดีเทลแบบแฟชั่นสากล งานตัดเย็บประณีต ลวดลายทรงคุณค่า และโครงสร้างที่ร่วมสมัย ทำให้ผ้าไทยก้าวออกจากกรอบเดิม สู่ภาพลักษณ์ใหม่บนรันเวย์

บนเวทีได้รับเกียรติจากนางแบบชื่อดังและบุคคลผู้ทรงคุณค่า อาทิ
ปวีณา ซิงห์ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025,
แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022,
อัญญาวรัญ ชูสวัสดิ์ Miss Teen Trans Thailand 2024,
อาทิตยา สรรเพ็ชญพาณิชย์ Mrs. Siam Bangkok 2026
พร้อมด้วย คุณวิลาสินี เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่น และทีมนางแบบกิตติมศักดิ์ ที่ร่วมถ่ายทอดพลังและความงดงามของผ้าไทยในค่ำคืนพิเศษ

การปรากฏตัวของ Supa East Glamor บนเวทีครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการนำเสนอแฟชั่นโชว์ หากยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของผ้าไทยในฐานะวัฒนธรรมที่มีชีวิต พร้อมก้าวไปบนเส้นทางแฟชั่นร่วมสมัยอย่างสง่างาม บนเวทีที่แฟชั่น ศิลปวัฒนธรรม และพลังแห่งการให้ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว



















