"ปฏิพล" ซัดผัง IO ไร้ความน่าเชื่อถือ! ท้า "โรม" โชว์หลักฐาน หลังพบชื่อนักวิชาการ-คนดังโผล่เพียบ

"ปฏิพล อภิญญาณกุล" นักเขียนชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กซัดแผนผัง IO ทหารกลางที่ประชุมกรรมาธิการความมั่นคงฯ ไร้ความน่าเชื่อถือ ชี้เป็นการดิสเครดิตคนเห็นต่าง หลังพบชื่อนักวิชาการและคนดังโผล่ในผังเพียบ ท้า "รังสิมันต์ โรม" กางหลักฐานที่มาข้อมูล อย่าปั้นน้ำเป็นตัว
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก"Padipon Apinyankul" ในประเด็นแผนผัง IO ขาดความน่าเชื่อถือ เป็นการพยายามดิสเครดิตกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมือง และท้าให้นายรังสิมันต์ โรม แสดงหลักฐานที่ชัดเจนต่อบุคคลที่ถูกพาดพิฝในผังนั้น ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“นี่คือแผนผังที่ถูกอ้างว่าเป็น #io ของกองทัพ
...
แผนผังนี้ถูกใช้ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2568 ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ โดยมีนายรังสิมันต์ โรม เป็นประธาน
โดยคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งมีคนของพรรคประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ได้เรียก 3 เหล่าทัพ (บก เรือ อากาศ) และ กอ.รมน.มาให้สอบถาม ..
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือ เรียกมาถาม มาสอบสวน หรือเรียกมาไล่บี้
แผนผังนี้ คุณช่อ พรรณิการ์ ก็ได้หยิบมันขึ้นมาซักถาม / น่าแปลก ที่คุณช่อ เมื่อเห็นชื่อ อ.ไชยันต์ (ภาพขวามือสุด ด้านบน) กลับไม่รู้สึกเอ๊ะ ! อะไร ว่ามันใช่หรือ ถูกต้องหรือ ?
ตอนเรียนจุฬาฯ คุณช่อไม่เคยรู้จัก อ.ไชยันต์เลยหรือ ? - หรือตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละอุดมการณ์กัน ?
ในห้องประชุมวันนั้นพูดซักถามกันยาว ผมไม่ขอพิมพ์เล่ารายละเอียด แต่สามารถสรุปการซักถามได้ว่า
คุณโรม ช่อ และพวก พยายามให้กองทัพไทยทั้ง 3 เหล่า รวมถึง กอ.รมน. (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) - ยอมรับให้ได้ว่ามี io ของทหาร ที่ตั้งใจสร้างข้อมูลเพื่อทำลายการเมือง
ตัวแทนฝ่ายทหารปฏิเสธข้อกล่าวหาครอบคลุมจักรวาลเช่นนั้น
ชี้แจงว่า io มี แต่เป็น io ด้านการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา (Information Operation) - เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด แก้ไขสิ่งที่ถูกบิดเบือน
โดยไม่ได้พุ่งเป้าเข้าไปที่ตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เน้นชี้แจงไปที่เรื่องราวที่เกิดขึ้น ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น
ดังเช่นคำที่ถูกทำให้เข้าใจผิดว่า #ทหารมีไว้ทำไม กองทัพจึงต้องประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจ และแก้ไขความเข้าใจดังกล่าว
ผมขอเล่าเหตุการณ์ในที่ประชุมคร่าวๆ แค่นี้พอ .. ซึ่งในการประชุมฝ่ายทหารต้องเป็นฝ่ายชี้แจงเท่านั้น ฝ่ายการเมืองจะเดินเกมรุกอย่างไรก็ได้
เทคนิคในการประชุม เพื่อให้เกิดข่าวสารสาธารณะที่ฝ่ายหนึ่งยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบก็คือ ..
การตั้งคำถามหนักๆ ยากๆ ด้วยปราศจากหลักฐานหรือข้อมูลที่ชัดเจน
แล้วให้อีกฝ่ายตอบไม่ได้ หรืองงในหลักฐานใหม่ หรือสับสนในคำถาม ..
แค่นี้ก็ได้แต้มแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องหา "ความจริง"
...
ตัดย่อมาดูแผนผังภาพนี้ ภาพ io ทหารนี้กัน
ซึ่งอาจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อยากรู้ว่าได้มาอย่างไร เหตุผลหลักฐานอันใดทำให้อาจารย์ถูกเอาไปใส่ในผังว่าคือ io ทหาร .. มาจากไหน
มาจากทางกองทัพ หรือมาจากคุณโรม ?
ที่จริงเพียงดูทางซ้ายมือก็เอ๊ะ ! แล้ว ในหัวข้อคนจุดประเด็น ไฉนเป็นคุณบิณฑ์, หมอเหรียญทอง, ลุงสนธิ
ขอขำ 555 ใครเขียนผังให้ 3 ท่านนี้เป็นคนจุดประเด็น, ใครจะจ่ายค่าแรง io ให้พวกท่านทั้งสามคน วันละ 200 หรือ 300 บ. ?
ถัดมาช่องที่ 2 ช่องที่ 3 .. ล้วนเป็นเพจที่สนับสนุนสถาบัน และเพจประวัติศาสตร์ ..
งงไหม ? ทำไมเพจสนับสนุนสถาบัน เพจชี้แจงประวัติศาสตร์ที่บิดเบือน ถึงถูกพรรคประชาชนโยกไปให้เป็น io ทหาร
🍊 พรรคประชาชน มีปัญหากับสถาบันหรือครับ ทำให้รังเกียจเพจที่ออกมาชี้แจงข้อบิดเบือน
มาดูขวาสุดเลย ในหมวดนักวิชาการ
ว้าว นอกจากอาจารย์ไชยันต์แล้ว ยังมีคุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเอ็ดดี้ อัษฎางค์, อาจารย์อานนท์ และ ดร.นิว ศุภณัฐ
แถมยังทำหมายเหตุข้างล่างภาพว่า ในวงกลมสีเขียว สามารถให้พวกเขาโพสต์ตามต้องการได้
คนทำแผนผังคือใคร ? ใช้ข้อมูลอะไรระบุตัวตนท่านทั้งหลายเช่นนี้ คนเหล่านี้มีเกียรติมากกว่าที่จะยอมเป็น io ของกองทัพ
คนเหล่านี้คงไม่ยอมรับค่าโพสต์เรื่องละ 300 บาทอย่างแน่นอน
(ผมไม่รู้หรอกว่าเป็น io จะได้เงินค่าโพสต์ละเท่าไร แต่อาศัยข้อมูลจากพวกด้อมส้มที่เข้ามาด่าผมว่า มึงได้ค่าโพสต์วันละ 300 หรือไอ้แก่)
(ที่ผมรู้ว่าเป็นพวกด้อมส้ม เพราะมีคำว่า มึง และจบลงท้ายว่า ไอ้แก่ .. ซึ่งเป็นสำนวนจากแหล่งเดียวกัน)
และที่น่าแปลก นักวิชาการที่ออกมาเขียนชวนคิด ชวนตั้งคำถาม กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และบังเอิญไม่ได้คิดเห็นตรงกับพรรคส้ม .. จะถูกระบุว่าเป็น io
ส่วนนักวิชาการที่เขียนเชียร์และเลียพรรคประชาชนแบบไม่อายลิ้นจะแตก กลับถูกเรียกว่า นักวิชาการหัวก้าวหน้า
....
ถ้าจะให้ดี เมื่อจะเรียกนักวิชาการที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับแนวคิดส้มว่า io
งั้นก็ควรเรียกนักวิชาการฝ่ายส้มว่า - i ควาย
#ไอควาย นี้ไม่ใช่คำหยายนะครับ ผมรักควาย ชอบที่มันโง่ ดี .. ใครด่าว่ามันฉลาด ควายจะโกรธมาก
เห็นมีนักข่าวท่านหนึ่งก็บอกว่า รักควาย โคตรรักควายเลย บอกถึงขั้นที่ว่าบั้นปลายชีวิตจะเลี้ยงควาย
ไม่ต้องมาเลี้ยงควายหรอกครับ ต้องหาหญ้าให้มันกิน ต้องหาที่ทางกว้างๆ ให้มันเดิน ยุ่งยากเปล่า ๆ ..
นั่งพูดเป็นควายอยู่หน้าจอแคบๆ นั่นแหละดีแล้ว
อ้าว จะเขียนถึงแผนผังของโรม ไหงมาจบตรงที่หน้าจอทีวีควายๆ ซะได้
เอาละ โรมเอ๊ย ..
ส่งหลักฐานที่ว่านั้นให้อาจารย์ไชยันต์ด้วย ถ้าอาจารย์เป็น io ทหารจริง แสดงว่ากองทัพค้างค่าจ้างอาจารย์อยู่ 150 บาท
ถ้าไม่มี รีบปั้นน้ำเป็นตัวซะ"