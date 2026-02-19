JGAB 2026 ชูโซนไฮไลต์ “International Pavilions” รวมความเป็นเลิศจากทั่วโลก พร้อมเตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่ “Gold Street” สร้าง The Ultimate Sourcing Hub ไว้ในฮอลล์เดียว

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2026 (JGAB 2026) เตรียมเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้ซื้อและผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยโซนไฮไลต์ “International Pavilions”ที่รวมความเป็นเลิศด้านงานฝีมือ คุณภาพการผลิต และนวัตกรรมที่โดดเด่นจากทั่วโลก มอบประสบการณ์และโอกาสการจัดหาสินค้าที่ครบวงจร ในแบบ The Ultimate ASEAN Jewellery and Gemstone Sourcing Hub พร้อมเปิดฟีเจอร์ใหม่ “Gold Street” เส้นทางทองคำที่มาเติมเต็มมิติการชมงานและโอกาสทางธุรกิจให้เป็นจริงยิ่งขึ้น
Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2026 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22–25 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ผู้จัดงานwww.jewellerygemaseanbkk.com
ความพิเศษของโซน International Pavilions ทำให้งาน JGAB 2026 ในปีนี้แตกต่างและน่าค้นหามากขึ้น ภายในแต่ละโซนจะรวบรวมจุดแข็งของแต่ละตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรตามความต้องการ ทั้งประสบการณ์ความคุ้มค่า ดีไซน์ งานฝีมือ ไปจนถึงนวัตกรรมและรูปแบบการนำเสนอสินค้าพร้อมเปลี่ยนให้การเดินงานครั้งนี้เป็นเหมือน “ศูนย์กลางจัดหาสินค้าเครื่องประดับ” จากทั่วโลก—The Ultimate Sourcing Hub ที่ถูกรวบรวมไว้ในฮอลล์เดียว
ASEAN Pavilion | ดีไซน์ร่วมสมัยและงานฝีมือเชิงวัฒนธรรม ในราคาที่เหมาะสมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้ศักยภาพการผลิตที่คุ้มค่า ควบคู่กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเงินที่หลากหลาย โดยรวบรวมผู้ผลิตจากอาเซียน ซึ่งนำเสนอทั้งดีไซน์ร่วมสมัย งานฝีมือเชิงวัฒนธรรม และสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ผู้ซื้อในหลายระดับราคาและหลายกลุ่มตลาด พร้อมช่วยให้ผู้ซื้อมองเห็น “ทางเลือกที่เปิดกว้าง” ตั้งแต่ชิ้นงานที่ขายได้จริง ไปจนถึงชิ้นงานที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์
China Pavilion | โดดเด่นด้วย Packaging & Lab-grown Diamonds ที่ครอบคลุม ชูความแข็งแกร่งด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และเพชรสังเคราะห์ (Lab-grown Diamonds) ที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพและช่วงราคา พร้อมนำเสนอสินค้าผ่าน Live Streaming Commerce ให้ผู้ซื้อรับชมการสาธิตแบบเรียลไทม์ สามารถสื่อสารกับผู้ผลิตโดยตรง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกสินค้า—ทำให้การตัดสินใจ“ไวขึ้นและง่ายขึ้น” แม้อยู่ท่ามกลางตัวเลือกมากมาย
Sri Lanka Pavilion | World-class Sapphires จาก ‘Mine to Masterpiece’ นำเสนอไพลินคุณภาพระดับโลก (World-class Sapphires) พร้อมถ่ายทอดเส้นทางตั้งแต่เหมือง มาสู่ผลงานเครื่องประดับสำเร็จรูป (Mine to Masterpiece) ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทั้งด้านสีสัน คุณภาพ และมรดกการเจียระไนที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน—เหมาะกับผู้ซื้อที่อยากเห็นสตอรี่ “เรื่องราวของที่มา” ควบคู่กับความงดงามของพลอยสี
Japan Pavilion | Made in Japan พร้อมคุณค่าจากประวัติศาสตร์ที่พิถีพิถัน จัดแสดงไฟน์จิวเวลรี่ (Fine Jewellery) และไข่มุก (Pearls) คุณภาพสูงภายใต้มาตรฐาน “Made in Japan” ที่โดดเด่นทั้งความประณีต เทคโนโลยีการผลิต และศิลปะช่างขั้นสูง พร้อมนำเสนอ Second-hand Jewellery และ Antique Jewellery ที่มีคุณค่าด้านความหายาก ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์อย่างพิถีพิถัน—มาเติมมิติแง่คุณค่าที่ “อยู่เหนือกาลเวลา” ให้การจัดหามีความพรีเมียมและหายากในคราวเดียว
Gold Street: ฟีเจอร์ใหม่ที่เปิดเส้นทางให้ทอง “เดินเข้าหาคนซื้อ” ได้ง่ายขึ้น
Gold Street ฟีเจอร์ใหม่ของ JGAB 2026 ที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นโซนเฉพาะทางด้านทองคำและเครื่องประดับทอง โดยวางบรรยากาศให้เป็นเหมือนถนนสายทองคำที่รวมคอลเลกชันเด่น วัสดุคุณภาพ ดีไซน์ที่หลากหลาย และโซลูชันที่ทำให้ธุรกิจต่อยอดได้ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกสรรได้ง่ายขึ้น ทั้งในมุมสินค้าและแรงบันดาลใจ
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า (Visitor Pre-Registration) ได้ที่เว็บไซต์งาน www.jewellerygemaseanbkk.com
