“พล.ท.ภานุวิชญ์” ปรมาจารย์แพทย์ทหาร สร้างชื่อระดับโลก ดันไทยผู้นำแพทย์ทหารอาเซียน วางรากฐาน ACMM สำเร็จ

วันที่ 19 ก.พ. 69 พล.ท.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11 และแพทย์ทหารผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก ถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงการแพทย์ทหารไทย เข้ารับรางวัล คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พล.ท.ภานุวิชญ์ได้รับรางวัลจากผลงานเจ้าของผลงานวิจัยสำคัญ คือ งานวิจัยและผลักดันการใช้สายยางรัดห้ามเลือด (Latex Surgical Tube) เป็นอุปกรณ์ประจำกายของกำลังพลทั้งกองทัพบก หลังพบว่าสามารถช่วยชีวิตทหารที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการเหยียบกับระเบิดจนสูญเสียอวัยวะ โดยช่วยห้ามเลือดได้อย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินในสนามรบ
พล.ท.ภานุวิชญ์เป็นแพทย์ทหารนายแรกที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนผลงานเชิงประจักษ์ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติภารกิจสนามจริง
ในเวทีนานาชาติ พล.ท.ภานุวิชญ์ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์ทหารโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีบทบาทสำคัญในการวางแนวคิดและสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน
ปี 2013 ได้นำทีมแพทย์ทหารไทยเข้าร่วมการฝึกผสมอาเซียนด้านการช่วยเหลือภัยพิบัติ ณ ประเทศบรูไน ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสุลต่านบรูไน ถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของทีมแพทย์ทหารไทย
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) โดยมีที่ตั้งถาวรในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการรับมือภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลงานตลอดเส้นทางรับราชการสะท้อนบทบาทสำคัญของแพทย์ทหารไทยในระดับภูมิภาค และตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะแกนนำด้านการแพทย์ทหารของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม