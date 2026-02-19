สมเกียรติชายแดน! เผยภาพพิธีประดับยศทหารกล้ากลางสมรภูมิปราสาทตาควาย

กองทัพภาคที่ 1 เผยภาพพิธีการประดับยศกลางสมรภูมิที่ปราสาทตาควาย พื้นที่ประวัติศาสตร์ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเชิดชูเกียรติเหล่านายทหารที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปกป้องผืนแผ่นดินไทย
วันนี้ (19 ก.พ.) เพจ “กองทัพภาคที่1” โพสต์ภาพสุดประทับใจขณะ พ.ท.อานนท์ เนตรน้อย ผบ.ช.พัน.1 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลนายทหารประทวนที่ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดน ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย
พิธีจัดขึ้น ณ ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เน้นย้ำความมีวินัย ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งและสง่างาม