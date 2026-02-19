xs
กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าฤดูร้อน 22 ก.พ. เตือนพายุช่วงแรก ร้อนสูงสุด 43 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเตือนช่วงเปลี่ยนฤดู 23-25 กุมภาพันธ์อาจเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ขณะที่ปี 2569 มีแนวโน้มร้อนกว่าปีก่อน อุณหภูมิสูงสุดอาจพุ่งแตะ 42-43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงร้อนจัดอย่างแม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก ซึ่งต้องเฝ้าระวังอากาศร้อนจัดและพายุฝนฟ้าคะนองช่วงต้นฤดูอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป พร้อมเตือนช่วงเปลี่ยนฤดูระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์จะเกิดพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบน ขณะเดียวกันปีนี้มีแนวโน้มร้อนกว่าปีก่อน และอุณหภูมิสูงสุดอาจแตะ 42-43 องศาเซลเซียส

ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไปครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ และทิศทางลมเปลี่ยนเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงเข้าเกณฑ์การเริ่มต้นฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นฤดูจะมีอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน มีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังพายุผ่านอุณหภูมิจะลดลงชั่วคราวก่อนกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง

สำหรับภาพรวมฤดูร้อนปี 2569 คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะร้อนจัดกว่าปีที่ผ่านมา พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส

ในด้านสภาพภูมิอากาศโลก ช่วงฤดูร้อนนี้ยังได้รับอิทธิพลลานีญากำลังอ่อนที่กำลังเปลี่ยนสู่สภาวะเป็นกลาง ทำให้ปริมาณฝนโดยรวมใกล้เคียงค่าปกติ แต่ยังมีสัญญาณแห้งแล้งเล็กน้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเสริมในช่วงท้ายว่า แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเวลา 10.00-19.00 น. ซึ่งมีค่าดัชนีความร้อนสูงและเสี่ยงโรคลมแดด รวมทั้งระมัดระวังอัคคีภัยและไฟป่าในช่วงอากาศแห้ง พร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง










