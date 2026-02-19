“สันติสุข” จี้พรรคส้มพูดความจริง! ปมเก็บข้อมูล Laser ID หวั่นข้อมูลหลุดทำบัญชีม้า

“สันติสุข มะโรงศรี” แฉยับ! พรรคส้มลักไก่เก็บข้อมูล Laser ID หลังบัตรประชาชน ทั้งที่ไร้อำนาจกติกาและยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง จับโป๊ะหัวหน้าพรรคพูดไม่จริงเรื่องเชื่อมต่อ API หวั่นข้อมูลหลุดมือมิจฉาชีพปั้นบัญชีม้า-อวตาร จี้ออกมาขอโทษประชาชนก่อนโดนรวบ
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ”สันติสุข มะโรงศรี“ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ เรียกร้องให้พรรคพูดความจริงและขอโทษประชาชน ก่อนที่ความผิดจะนำไปสู่การถูกจับกุมหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ประเด็น การเรียกเก็บข้อมูล Laser ID ของพรรค โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“พรรคโกหกประชาชน
1. กฎหมายไม่ได้ให้พรรคการเมืองขอข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชน (Laser ID) เลย
แล้วพรรคอื่นๆ เขาก็ไม่มีใครขอ
2. พรรคยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง
(องค์กรหน่วยงานที่เห็นขอ Laser ID จากประชาชน เช่น หน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจการเงิน ฯลฯ นั่นเขาได้รับอนุญาตก่อน จึงจะไปขอจากประชาชนได้ และเมื่อประชาชนกรอกข้อมูลยืนยันตัวตน มันจะส่งผ่านไปกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเลย ไม่ให้หน่วยงานนั้นๆ เก็บข้อมูลไว้เอง
3. ระดับหัวหน้าพรรค โกหกประชาชนว่าได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองแล้ว และโกหกว่าข้อมูลผ่านไปเช็กกับกรมการปกครองเลย
ดอกแรก พรรคส้มยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขอ แต่ดันขอจากประชาชนแล้ว
ดอกสอง พรรคส้มยังไม่ได้เชื่อมต่อ API ข้อมูลที่ได้มา มันก็อยู่ตรงพรรคส้ม ไม่ได้ถูกส่งผ่านไปกรมการปกครอง
แถมยังให้ผู้สมัครสมาชิกพรรค ถ่ายภาพตัวจริง ยืนคู่กับบัตร พร้อมเซ็นรับรองส่งภาพให้ด้วยจ้ะ
เท่ากับว่า ไม่ได้รับอนุญาตให้ขอ แต่ดันขอ แถมขอแล้วยังเก็บข้อมูลไว้เอง แต่อ้างว่าปลอดภัย ไม่รั่วไหล ใครเชื่อ?
4. ข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชน (Laser ID) กับเลขบัตรประชาชนด้านหน้า ถ้าตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ สามารถนำไปใช้ร่วมกันเปิดบัญชีม้า เปิดบัญชีอวตาร ทำธุรกรรมการเงิน ฯลฯ แทนเจ้าตัวได้ อันตรายมาก
ในพรรคส้ม มี ส.ส ผช.ส.ส.ที่เป็นเครือข่ายพวกฟอกเงินมั้ย พนันออนไลน์ ฯลฯ ? เสี่ยงมั้ย ?
ต้องการบัญชีม้ามั้ย ?
ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดบัญชีอวตารมั้ย ? สเปกเตอร์จ๋า
จะพูดความจริงกับประชาชนกี่โมง? จะขอโทษประชาชนกี่โมง?
หรือตำรวจต้องจับ ถึงจะยอมรับ ?