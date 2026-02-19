ททท.เปิดเกมรุก พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ชูยุทธศาสตร์ Value over Volume ส่งต่อความสุขที่มากความหมาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านตลาดในประเทศ เตรียมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ในปี 2569 ผ่านการต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ยิ่งเดินทางด้วยใจ ยิ่งได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม พลิกโฉมเมืองไทยสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Value over Volume ที่เน้นสร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์ Amazing 5 Economy และมอบประสบการณ์แบบ Holistic Travel ส่งต่อช่วงเวลาแห่งความสุขที่มากความหมายและประสบการณ์การเดินทางที่นอกเหนือจากการพักผ่อน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ Premium Destination ที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “ในปี 2569 เราจะเดินหน้าสื่อสารและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านแคมเปญ ‘สุขทันทีที่เที่ยวไทย’ เพื่อสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวได้ทันทีที่ออกเดินทาง โดยส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบ Holistic Travel ที่ให้การเดินทางช่วยเติมพลังชีวิตทั้งด้านกาย ใจ และอารมณ์ ควบคู่กับการท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงความอย่างยั่งยืน กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านสินค้าและบริการท่องเที่ยวยั่งยืน เช่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) และ CF-Hotels เป็นต้น ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ Premium Destination โดยเปิดตัวโครงการ Susperience Live for Tomorrow มุ่งยกระดับความหมายของคำว่า “ความสุข” และให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” แบบลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น ด้วยแนวคิด “Giving : Gift of Earth” เพื่อส่งต่อความสุขที่มากความหมาย เติมเต็มและคืนคุณค่าให้กับตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลและความยั่งยืนให้กับทุกการเดินทาง
ทั้งนี้ ต่อยอดโครงการด้วยการสร้างกระแสและการมีส่วนร่วมด้วยการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดและการขาย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ Luxury Voluntourism Experience จัดทริปเปิดประสบการณ์ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน Green Privilege Deals แจกดีลดี ดีลปังสนับสนุนคนทำกรีน และ Green Echo Allocate แชร์เรื่องราวส่งต่อประสบการณ์แบบชาวกรีนให้โลกรู้
“โดยในปีนี้ ททท.ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับสากล รวมถึง Creators มาร่วมสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราว “ความสุขที่สัมผัสได้จริง” โดยเชื่อมโยงการใช้ชีวิตที่สมดุลผ่านผู้คน การพักผ่อน ความหรูหรา และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และคุณค่าของการท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางออกค้นหาช่วงเวลาแห่งความสุขในแบบฉบับของตัวเอง” นายอภิชัยกล่าว
ทั้งนี้ ททท. โดยด้านตลาดในประเทศ คาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่ารวมกว่า 25 ล้านบาท อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างสมดุลและยั่งยืน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ทาง Facebook Page: Susperience Live for Tomorrow