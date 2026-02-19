CEO โดมคลาวด์แจงปม Laser ID ระบุ พรรคประชาชนได้รับอนุญาตแล้ว เหลือขั้นตอน IP Whitelist-อบรมตามระเบียบ

ซีอีโอ บจก.โดมคลาวด์โพสต์อัปเดตปม Laser ID อ้างตรวจสอบกับคนในพรรคประชาชนแล้ว ยืนยันขอข้อมูลโดยอาศัยฐานความยินยอมและมีหนังสืออนุญาตถูกต้อง แต่ไม่ได้มีการใช้งานหรือจัดเก็บจึงไม่ผิดกฎหมาย แม้ยอมรับว่ากระบวนการจัดการมีข้อบกพร่อง พร้อมแจงเหตุแบบฟอร์มยังปรากฏข้อมูลเพราะพัฒนาช่วงรอยต่อจาก พรรคก้าวไกล ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนเทคนิคและเตรียมหาผู้ตรวจสอบอิสระ (Audit) เพื่อยืนยันความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Thanarat Kuawattanaphan" CEO บจก.โดมคลาวด์ ออกมาโพสต์ข้อความ อ้างว่าตรวจสอบกับคนในพรรคประชาชนและผู้ใหญ่ในพรรคที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อยืนยันตรงกันว่า พรรคขอข้อมูล Laser ID โดยอาศัยฐานความยินยอม (consent) และมีหนังสือขออนุญาตถูกต้อง แต่ไม่ได้มีการใช้งานหรือจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ผิดกฎหมาย แม้จะถูกมองว่าเป็นความบกพร่องในการจัดการ
เผยสาเหตุที่ยังมีการขอข้อมูล เนื่องจากระบบถูกพัฒนาช่วงเปลี่ยนผ่านจากพรรคเดิม แบบฟอร์มจึงยังรองรับข้อมูลดังกล่าว แม้ภายหลังต้องยื่นขออนุญาตใหม่กับกรมการปกครอง ปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้ว แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนเทคนิค เช่น การทำ IP Whitelist และอบรมตามระเบียบ
พรรคยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยเก็บ Laser ID และไม่สามารถส่งตรวจย้อนหลังได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหาผู้ตรวจสอบ (Audit) เพื่อยืนยันความโปร่งใส ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“อัปเดตเรื่อง Laser ID พรรคส้ม ไปสืบสวนมาให้แล้วครับ
ผมโทร.หาคนในพรรคเพื่อยืนยันตรงๆ เลย แล้วเช็กกับผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง ว่าน้องที่พรรคพูดงี้ พี่คิดไง สรุปว่าเห็นด้วยตรงกัน เลยมาอัปเดตให้ทราบ ณ ที่นี้ครับ
สรุปก็คือ พรรคขอข้อมูล Laser ID ถูกต้องด้วยฐาน consent แต่ไม่ได้ใช้ และไม่ได้เก็บ แน่นอนว่าห่วย แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายครับ แถมมีหนังสือขออนุญาตแล้ว ดังนั้นที่โจมตีกันว่า Laser ID ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองก่อนจึงจะขอเก็บข้อมูลได้ ก็เป็นอันตกไปนะครับ ซึ่งต่อให้ไม่ขออนุญาตก็ใช้ฐาน consent ได้อยู่ดี แต่หลักฐานนี้หนักกว่า ดังนั้นจบนะครับ
ส่วนเหตุผลที่ยังขอข้อมูลนี้ เนื่องจากโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาในช่วงรอยต่อจากก้าวไกล มาเป็นพรรคประชาชน ในส่วนของพรรคก้าวไกล มีการขออนุญาตใช้ DOPA 5 fields เรียบร้อย จึงออกแบบแบบฟอร์มให้รองรับเอาไว้ แต่พอย้ายพรรคก็ต้องสมัครกะกรมการปกครองใหม่ พอยกเลิกการใช้งานของพรรคก้าวไกลไป แต่ฟอร์มยังไม่ถูกแก้ ก็เลยยังคงปรากฎมาจนถึงปัจจุบัน
เผื่อใครสงสัย ผมถามเพิ่มมาให้แล้ว ว่าไหนบอกอยู่ในขั้นตอนขออนุญาต แล้วหนังสือนี้หมายความว่าไง เขาบอก ได้รับอนุญาตแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ IP Whitelist และเข้าฝึกอบรมตามระเบียบของกรมการปกครองครับ
และคำถามที่คนคาใจกันมากที่สุด คือเก็บไว้ไหม ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เก็บ และอยู่ในช่วงพิจารณาหา Audit มายืนยัน ซึ่งยากที่สุดตรงนี้นี่แหละ เนื่องจากหัวหน้าพรรคเป็นคนไอที จะถูกครหาได้ว่าเชื่อมโยงและฮั้วผล Audit ได้ง่าย หากหลังจากนี้เชื่อมต่อระบบกับกรมการปกครองแล้วเสร็จ ก็จะเริ่มตรวจสอบกับคนสมัครใหม่เท่านั้น เพื่อให้ได้ระดับ IAL 1.3 ส่วนของเดิมถือว่าระดับการยืนยันตัวอยู่ที่ IAL 1.2 ไม่มีการส่งเลข Laser ไปตรวจย้อนหลังครับ (เพราะส่งไม่ได้ ไม่เคยเก็บ)
ผมสรุปให้สั้นๆ
- ไม่ได้เก็บ Laser ID
- ไม่ผิดกฎหมาย
- แต่น่าตำหนิจริงที่ขอโดยไม่ได้ใช้
เรื่องมีเท่านี้ครับ
พิมพ์ ณ ที่ทำการ IO ชั้น 4 สเปกเตอร์ซี"