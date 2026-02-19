ทางด่วนบูรพาวิถีใช้บัตรเครดิต-เดบิตจ่ายค่าผ่านทางได้ เริ่ม 25 ก.พ. 69

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) รับชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต Visa, Mastercard, JCB และ UnionPay ทุกธนาคาร 18 ด่าน 50 ช่องทาง ตั้งแต่ 8 โมงเช้า 25 ก.พ. 69
วันนี้ (19 ก.พ. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทางพิเศษทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2569 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) สามารถชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิตแบบไร้สัมผัส (EMV Contactless) ได้แล้ว ครอบคลุม 18 ด่าน รวม 50 ช่องทาง โดยรองรับบัตรจากทุกธนาคาร ทั้งบัตร Visa, Mastercard, JCB และ UnionPay
กทพ.ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรับชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV) สำหรับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดบนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยติดตั้งเครื่องรับชำระบริเวณภายนอกตู้เก็บเงิน ณ ช่องทางขาออก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ
การติดตั้งเครื่องรับชำระดังกล่าวดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน ผู้ใช้ทางสามารถเลือกชำระค่าผ่านทางแทนเงินสดได้ เพียงนำบัตรที่รองรับระบบ EMV Contactless แตะที่เครื่องรับชำระค่าผ่านทางบริเวณช่องทางขาออก ก็สามารถผ่านทางได้ทันที อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและสอดรับกับพฤติกรรม การใช้จ่ายในยุคดิจิทัลของประชาชน
กทพ.มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการและเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ทาง เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ลดระยะเวลาการรอคอย และยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยยิ่งขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.exat.co.th
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ปัจจุบันทางพิเศษที่รับชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่านระบบจ่ายค่าผ่านทางพิเศษแบบไร้เงินสด (EMV Contactless) โดยใช้ช่องทางเงินสด (Cash) ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดาวคะนอง-บางนา-ดินแดง) ทางพิเศษศรีรัช (บางโคล่-แจ้งวัฒนะ และพระราม 9-ศรีนครินทร์) ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ทางพิเศษประจิมรัถยา (ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางขุนเทียน-สุขสวัสดิ์-บางพลี) ทางพิเศษฉลองรัช (เอกมัย-รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) และ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
นอกจากนี้ ยังมีทางพิเศษอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ที่รับชำระเงินค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ส่วนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวงทุกเส้นทาง ช่องเงินสด (Cash) ยังคงรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยเงินสด ส่วนการผูกบัตรเครดิตและบัตรเครดิตเข้ากับระบบ M-FLOW เพื่อหักเงินจากบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะมอเตอร์เวย์ M9 (บางปะอิน-บางพลี) และ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) เท่านั้น
อนึ่ง สำหรับบัตรเครดิตบางธนาคาร จะงดให้คะแนนสะสม (Point) หรือเครดิตเงินคืน (Cash Back) สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดค่าผ่านทาง (MCC Code 4784 Toll Fees) เช่น บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิตทีทีบี และบัตรเครดิตอิออน