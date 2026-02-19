พระราชินี ทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ในโอกาสที่ไปร่วมทอดพระเนตร การแข่งขันฮอกกี้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปยังห้องอาหารอัลตาริว่า โรงแรมปาลาซโซ เวเนเซีย เมืองโคโม สาธารณรัฐอิตาลี พระราชทานพระราชาอนุญาตให้ นายลุก ตาร์ดิฟ ประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน
ในโอกาสที่ สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรอบชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์ฯ