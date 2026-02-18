เจอตัวแล้ว! คุณแม่วัย 74 หลังหลงกลางชิบูย่า ลูกสาวโพสต์ขอบคุณพลังโซเชียลช่วยตามหาจนปลอดภัย

ปิดภารกิจตามหาคุณแม่หลงทางที่ญี่ปุ่น! จากกรณีหญิงไทยโพสต์ขอความช่วยเหลือด่วน หลังคุณแม่วัย 74 ปี หายตัวไปจากร้านยูนิโคล่กลางกรุงโตเกียว ล่าสุดเจ้าของโพสต์อัปเดตข่าวดี เจอตัวคุณแม่แล้ว พร้อมเผยภาพความประทับใจในน้ำใจของอาสาสมัครและคนไทยที่ช่วยกันเดินเท้าค้นหาจนภารกิจสำเร็จ
จากกรณี หญิงรายหนึ่ง ประกาศตามหาคุณแม่วัย 74 ปี พลัดหลงที่ญี่ปุ่น ว่า มีใครอยู่แถวชิบูยาบ้างมั้ยคะตอนนี้ หาคุณแม่ไม่เจอที่ร้านยูนิโคล ตั้งแต่ 20.30 น. ถ้าใครเจอคุณแม่ อายุ 74 ปี ผิวขาว ผมสีน้ำตาลเข้ม ใส่เสื้อโค้ตสีน้ำตาลส้ม รบกวนรีบแจ้ง inbox มาหน่อยนะคะ ทางครอบครัวกำลังเป็นห่วงมาก ขอบคุณมากๆๆๆ เลยค่ะ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ”Nikki-Nidnoi pornprakit“ อับเดตเหตุการดังกล่าว ว่าพบคุณแม่ที่พลัดหลงในญี่ปุ่นแล้ว ขณะนี้ปลอดภัยและกลับถึงโรงแรมเรียบร้อย โดยได้กล่าวขอบคุณทุกความช่วยเหลือและกำลังใจจากทั้งคนรู้จัก ชาวเน็ต และเพจต่าง ๆ ที่ช่วยกันแชร์ข้อมูลและออกตามหาจนภารกิจสำเร็จ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“อัปเดตล่าสุดเจอคุณแม่แล้วนะคะทุกๆคน ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ น้ำใจ และความช่วยเหลือของทุกๆท่านนะคะ ได้กำลังใจและความช่วยเหลือจากทั้งเพื่อน คนที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ส่งข้อความมาช่วยกันตามหาเป็นจำนวนมาก ทำให้รู้ว่าคนไทยน่ารักจิตใจดีและช่วยเหลือกันขนาดไหน ขอบคุณพี่หมู เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองและญี่ปุ่นใครๆก็เที่ยวได้, น้องนก พี่ม้าพาเที่ยว ฮี่ฮี่เจแปน, Drama-addict, น้องมะปราง Prang Vira, อีจัน และอีกหลายเพจอีกมากมายที่ช่วยกันแชร์ตามหาคุณแม่นะคะ หลายๆท่านที่จะช่วยขับรถตามหา คุณ @Pattarawut ที่เดินตามหาทั่วชิบูย่าเกือบเป็นชั่วโมง ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆค่ะ ตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยและกลับถึงโรงแรมเรียบร้อยค่ะ หน่อยและครอบครัวกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะ🙏🏻❤️“