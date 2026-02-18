ศึกโซเชียล! สาวร้องฝังยาคุมแต่ท้อง ตรวจสารพัดที่แรกไม่เจอ หมอไล่พบจิตแพทย์ เพจดังชี้ไทม์ไลน์พิรุธเพียบ

สาวร้องฝังยาคุมดันท้อง 9 เดือน แฉโรงพยาบาลย่านสาย 3 วินิจฉัยมั่ว-ไล่ไปหาหมอจิตเวช เตรียมใช้หลักฐานประวัติการรักษาและคลิปเสียงฟ้องเรียกค่าเสียหาย ด้านเพจดังตั้งข้อสังเกตไทม์ไลน์ขัดแย้งหลักการแพทย์อย่างสิ้นเชิง
วันนี้ (18 ก.พ.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "ทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น" ในประเด็นเรื่อง ตนเองฝังยาคุม 5 ปีแต่ตั้งครรภ์ พยายามไปตรวจที่ รพ. เดิมหลายครั้ง (ช่วง พ.ค.-มิ.ย. 68) ทั้งตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด และอัลตราซาวด์แต่หมอยืนยันว่าไม่ท้อง แถมยังถูกไล่ให้ไปพบจิตเวชและวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วน/ติดเชื้อ จนกระทั่งย้าย รพ. มาที่เกษมราษฎร์ (ก.พ. 69) จึงตรวจพบว่าท้อง 36 สัปดาห์ (ใกล้คลอด) ซึ่งย้อนแย้งกับผลตรวจเดิมอย่างสิ้นเชิง เจ้าตัวจึงขอคำปรึกษาว่าสามารถพิจารณาฟ้องร้องหรือดำเนินคดีได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ฟ้องโรงพยาบาลได้มั้ยคะ หรือฟ้องแพทย์ ในฐานข้อหาหมิ่นประมาท ปีก่อนปี68 โพสถามในกลุ่มคนท้อง ว่าเราฝังเข็มยาคุมอยู่ ฝังเข็มแบบ5ปี ผ่านมาได้แค่1ปี ยามันยังไม่ไปไหนเลย แต่สงสัยว่าตัวเองท้อง เพราะลูกดิ้น หมอบอกว่าปกติกล้ามเนื้อดิ้นได้ หมอพูดแบบนี้ ละเราบอกว่าน้ำหนักเราแค่58 ไม่เกิน60 ปกติหน้าท้องไม่มีค่ะ แต่หน้าท้องโตเหมือนคนท้อง เพราะลูก4ถ้ารวมครรภ์นี้ หมอบอกว่าเราอ้วนไปอีกเฉย เอวเรา29 น้ำหนัก58 ไปหาหมอที่ รพ. ราชพิพั... แถวสาย3 หมอตรวจฉี่อย่างเดียว ไปตรวจเฉพาะฉี่เกิน6รอบ ตรวจฉี่ทุกวัน จนเราว่าหมอ ให้ตรวจอย่างอื่นบ้าง หมอมันเลยตรวจเลือดหาค่า hcg แต่ไม่ขึ้นอีก หมอให้กลับบ้าน ลูกก้ยังดิ้นอยู่ ท้องไม่ยุบ ละอีกวันเราไปเราโกหกว่าจะฝากท้อง เพราะกลับบ้านไปตรวจฉี่เอง ผลมัน2ขีด เพื่อให้หมอถอดเข็มยาคุมออก หมอก้ยังไม่ถอดให้อีก เพราะตรวจฉี่ รพ ไม่เจอ เราไปจนท้อละ รพ ตรวจฉี่+ตรวจเลือด+ซาวทั้ง2ช่องทางไม่เจอ เพราะถ้านับอายุครรภ์ตอนนั้นก็ประมาณ3เดือน ไม่รุ้ใช่มั้ยไง เข้าใจคำว่าประมาณเอาเองมั้ยคะ ที่ตรวจไม่เจอ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะยังฝังเข็มยาคุมอยู่ด้วยมั้ย ด่าจนหมอถอดให้ เพราะหมอบอกถ้าจะถอดเองเสียเงิน5พัน เราก้ให้ถอดค่ะ หมอบอกก่อนจะถอด จะให้เราไปเจอหมอจิตเวชก่อน มีบันทึกเสียงไว้ ฟ้องในฐานหมิ่นประมาทซึ่งหน้าหรือต่อบุคคลที่สามได้มั้ยคะ เพราะเราท้องจริงๆตั้งแต่ตอนนั้น หมอบอกเราโรคจิตงี้ไม่ท้องแต่จะให้ตัวเองท้อง จะฟ้องเรื่องที่หมอตรวจไม่ได้ศักยภาพด้วย ไม่สมควรจะเป็นหมอสูตินารีเวชมั้ยคะ เพราะตอนนั้นเราทำงานอยู่ บริษัทฯโอสถสภา (เครือm150) เราไป รพ. เพราะเรื่องนี้อยู่ร่วม10วัน จนเราต้องออกจากงานเพราะหยุดงานเยอะ ถ้าไม่ให้หมอถอดออก กลัวมีผลข้างเคียงถ้าท้องอยู่ ละมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ก่อนจะรู้ว่าท้องก้ทำงานปกติมาตลอด เหมือนคนไม่ท้อง ใครทักท้องเราบอกตามหมอพูดเลย เราเเค่อ้วน แต่ท้องไม่ยุบละลูกก้ดิ้นมาตลอด ขับรถเลยอะ ท้องแข็ง+มดลูกโตทำให้แน่นหน้าอก เลยขับไปหาหมอคืนนั้น หมอตรวจให้ถึงรู้ว่าท้อง มีผลตรวจฉี่+อัลตราซาวด์ที่ รพ. เกษมราษฎร์ หมอบอกว่าเราเองได้36สัปดาห์แล้ว เอาเรื่องโรงพยาบาลในข้อหาไหนได้บ้างคะ เพราะเข็มยาคุม เราก้ฝังจาก รพ. ราชพิพั... ใช้ผลตรวจ+ประวัติการรักษา ฟ้องเอาเรื่องได้มั้ยคะ เพราะเราไม่ได้ทราบว่าท้องตั้งแต่ตอนนั้น เลยเอาข้อหาหมิ่นไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรยืนยันว่าท้องจริง
ต่อโพสให้ค่ะ ไปหาที่ รพ.ราช แถวสาย3 ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน ปี68 ไม่ได้ไปแค่6วันใน1เดือนนะคะ ไปร่วม10วัน แต่ตรวจเฉพาะฉี่หาการตั้งครรภ์เกิน6รอบ เจอหมอตรวจงี้ เราเลยย้ายสิทธิ รพ. ไปอยุ่เกษมราษฎร์แทน แต่ยังไม่ได้ไปตรวจ เลิกกับพ่อเด็กไปแล้วด้วย ก้คงคิดว่าไม่ท้องจริงๆ จนผ่านไปได้จะ8เดือนหลังจากนั้น คือล่าสุดที่ไปหาหมอ รพ.เกษมราษฎร์ วันที่11 กพ 69 หมอให้ตรวจฉี่การตั้งครรภ์ ผลมัน positive คือท้องค่ะ หมอบอก หมอให้ไปอัลตร้าซาวต่อ ดูอายุครรภ์และสุขภาพเด็ก หมอบอกอยุ่ไตรมาส3คือจะคลอดแล้ว 36สัปดาห์ครรภ์วันนั้น คือ9เดือนเข้าไป คนปกติเราท้องแค่40สัปดาห์ค่ะ ถ้าเกินกว่านี้น้อยที่จะมี ละสามท้องที่ผ่านมาไม่เคยเกิน40สัปดาห์ ละท้อง4 หมอบอกออกเร็วกว่าที่ผ่านมาอยู่แล้ว ตอนที่ไปตรวจที่ รพ.ราช ความรุ้สึกอาการมันถึงเกิดขึ้นไวท้องมันถึงโตไว เพราะท้อง4ค่ะ ยาคุมเอาออกตั้งแต่สิทธิรักษายังอยู่ที่ รพ. ราช 11 เดือนมิถุนายน 68 ละ20มิถุนายน 68ไปอีก ท้องไม่ยุบลุกดิ้นอีกแบบเดิม หมอคลำด้วยมือ เจอรกเด็กหมอบอก แต่ซาวก้ไม่เจออีก นักศึกษาแพทย์จบใหม่ บอกเราติดเชื้อแทนให้ยาฆ่าเชื้อมากินไปอีก ละคนท้องกินยามั่วซั่วไม่ได้มั้ยคะ ปัจจุบันอายุครรภ์ 38+4สัปดาห์ เผื่อมีใครงงไม่เลิกค่ะ อธิบายจนเครียดแย้วววนะ"
อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันนี้ เพจ "Remrin" ซึ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเช่นกันว่า
"ตามที่เม้นนึงบอก
1.ตรวจค่า hcg ไม่ขึ้น แต่บอกตัวเองท้อง เป็นไปไม่ได้
2.บอกท้องประมาณ3เดือน ตอนนั้นเด็กยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่ดิ้นแน่นอน
3.ตรวจเลือดไม่เจอ
4.บอกท้องประมาณ3เดือนแต่อัลตราซาวไม่เจอ นั้นก็เป็นไปไม่ได้
5.หลังจากที่ถอดยา อาจจะท้องทีหลังก็เป็นไปได้
ถ้านับอายุครรภ์ วันที่ 11 กุมภา คุณท้อง 36 วีค แปลว่าเด็กเริ่มปฏิสนธิ วันที่ 11 มิถุนา คุณเริ่มตรวจช่วงเดือนพฤษภาบอกว่าเด็กดิ้น เป็นไปไม่ได้
ตรวจปัสสาวะแล้วให้ผลลบลวงเป็นไปได้ แต่นี่ตรวจเป็นสิบรอบไม่ขึ้น + ยืนยันด้วย hcg มันคอนเฟิร์มแล้วครับว่าไม่ท้องแน่ ๆ แล้วฝังยาคุมเป็นการคุมกำเนิดที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง โอกาสท้องน้อยกว่าทำหมันซะอีกนะ
แล้วจากที่อ่าน มีข้อขัดแย้งทุกบรรทัดเลย แนะนำว่าก่อนฟ้อง ไปปรึกษากับจิตแพทย์เรื่องเครียดก่อนครับผม เพราะถ้าฟ้องไปคุณแม่เครียดหนักแน่ แถมไม่ได้อะไรเพราะไม่ชนะแน่นอน"