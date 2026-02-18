สภ.ลาดหลุมแก้ว ปูพรมล่าตัว “แอล” ชายคลั่งมือยิงรถกู้ภัย-จับพ่อตาเป็นตัวประกัน หลาย ร.ร.ในอำเภอ สั่งหยุดเรียนฉุกเฉิน

สภ.ลาดหลุมแก้ว เร่งล่า “แอล” ผู้ต้องหาอันตรายมีอาวุธปืน หลังก่อเหตุยิงรถกู้ภัยชลบุรี-จับพ่อตาเป็นตัวประกัน พิกัดล่าสุดหนีกบดานปทุมธานี หลายโรงเรียนประกาศหยุดเรียนฉุกเฉิน ตำรวจยืนยันยังไม่มีเหตุยิงเด็ก แต่เตือนประชาชนเฝ้าระวัง พบเบาะแสแจ้ง 191 ทันที
วันนี้ (18 ก.พ.) สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว ออกหนังสือประกาศเร่งล่าตัวชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืน โรงเรียนในอำเภอ แจ้งหยุดเรียนฉุกเฉิน 18 ก.พ.
ระบุว่า ตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2569 ว่ามีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนครอบครองข่มขู่ว่าจะยิงเด็กเป็นเหตุให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วปิดการเรียนการสอนนั้น
พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว ขอรายงานข้อเท็จจริงดังนี้ ด้วยเมื่อวันที่ 15 ก.พ.
2569 นายนพรัตน์ หรือแอล จีนโต อายุ 30 ปี ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาและใช้อาวุธปืนยิงรถกู้ภัยทางหลวงในพื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี เป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับและหลบหนีมายังพื้นที่ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านของนายนพรัตน์ฯ พักอาศัยอยู่และใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้พ่อตาขึ้นรถยนต์กระบะไปกับตนเพื่อเรียกร้องให้ภรรยามาพบ เนื่องจากโกรธแค้นภรรยาที่แจ้งความดำเนินคดีกับตน
ต่อมา พ่อตาได้สามารถหลบหนีออกมาจากรถได้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายนพรัตน์ฯ ในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวฯ สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ขอศาลอนุมัติออกหมายจับไว้แล้ว ได้ทำการตรวจค้นบ้านของนายนพรัตน์ฯ พบอาวุธปืนจำนวนหลายกระบอกและได้ดำเนินคดีส่วนนี้ไว้แล้ว ส่วนนายนพรัตน์ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังเร่งติดตามจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป
กรณีที่มีข่าวคลุ้มคลั่งและขู่จะยิงเด็กในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วนั้น ยังไม่มีเหตุการ ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด สาเหตุการก่อเหตุดังกล่าวเป็นความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาภายในครอบครัวเนื่องจากโกรธแค้นภรรยากรณีที่แจ้งความดำเนินคดีกับตน
ทั้งนี้ พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้ระดมสรรพกำลังเร่งรัดติดตามจับกุมตัวนายนพรัตน์ฯ มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนพบเห็น บุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว หรือ พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว โทร 094-9699365 หรือ 191“