“สุกี้ตี๋น้อย” กางงบปี 68 ยอดขายพุ่ง กำไรลด 26% เพราะคืนกำไรให้ลูกค้า-บริจาคช่วยสังคม 19 ล้านบาท

เปิดเบื้องหลังงบการเงิน สุกี้ตี๋น้อย ปี 68 ยอดขายโตกระฉูด 30% แต่กำไรวูบ 26% ชี้กำไรที่หายไปถูกส่งต่อคืนสังคมและลูกค้าเน้นๆ ทั้งการแจกรีฟิลฟรี-กุ้งแก้ว-หมูกรอบ มูลค่ากว่า 360 ล้าน และเดินสายทำบุญช่วยเหลือน้ำท่วม-สถานสงเคราะห์-ทุนการศึกษาอีกเกือบ 20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. เพจ “สุกี้ตี๋น้อย” ได้ออกมาโพสต์ประกาศผลประกอบการปี 2568 ยอดขายจะโตแบบก้าวกระโดดถึง 30% แต่กำไรกลับสวนทางลดลงไป 26% โดยไขข้อข้องใจแบบกางตัวเลขให้เห็นว่า กำไรที่หายไปทางร้านได้นำเงินทำบริจาคช่วยสังคมกว่า 19 ล้านบาท
โดยระบุว่า “เรียน คุณลูกค้า & FC เนื่องจากงบกำไร - ขาดทุนผลประกอบการปี 2568 ของสุกี้ตี๋น้อย ได้ออกมาแล้ว
ทำให้ นักวิเคราะห์งบการเงิน & บุคคลทั่วไปเอาไปศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าทำไมสุกี้ตี๋น้อย ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% แต่กำไร ทำไมลดลง 26% จากปีก่อนคือปี 67
ซึ่งนักวิเคราะห์งบการเงินบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานสุกี้ตี๋น้อยมาก่อน
ตี๋น้อย! ขอชี้แจงเรื่องบการเงิน ดังนี้ครับ
ปี 2567 ยอดขาย 7,075 ล้านบาท
กำไร 1,169 ล้านบาท
ปี 2568 ยอดขาย 9,147 ล้านบาท
กำไร 860 ล้านบาท
ยอดขายเยอะแต่กำไรน้อย เพราะสาเหตุ ดังนี้
1. รีฟิล ฟรี! 5,766,730 หัว
รวมเด็ก&ผู้ใหญ่ คิดเป็นเงิน 223,014,873.90 บาท
2.กุ้งแก้วฟรี 63,712,914 บาท
หมูกรอบฟรี 48,615,372 บาท
เป็ด Tn ฟรี 33,003,327 บาท
3. ทำบุญและบริจาค
ช่วยชายแดนไทย-กัมพูชา ศรีสะเกษ บริจาคให้เพจอีจัน 8,608,715 บาท (ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากจดทะเบียนไม่ถึง 2 ปี)
บริจาคสถานสงเคราะห์คนพิการและมูลนิธิต่างๆ 53 แห่ง 5,405,629 บาท
บริจาคมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ และโรงพยาบาล 1,979,597 บาท
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน แต่เรียนดี ณ บ้านบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน 500,000 บาท
ครัวสัญจร มอบอาหารและเครื่องดื่มให้จังหวัดศรีสะเกษ 6 วัน 900,000 บาท
ครัวสัญจร มอบอาหารและเครื่องดื่มให้ประชาชนหาดใหญ่ 11 วัน 2,000,000 บาท
บริจาคบะหมี่หยกและน้ำดื่ม น้ำท่วมอยุธยา 500,000 บาท
หมายเหตุ
ทำบุญ บริจาครวมเป็นเงิน 19,893,941 บาท
สามารถ ลดหักภาษีได้ 1,910,429.8 บาท
ข้อ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 388,240,427.9 บาท“