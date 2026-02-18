โป๊ะแตก? เพจดังจับผิดพรรคประชาชนอ้างใช้ API เชื่อมกรมการปกครอง พบกรอกมั่ว 12 หลักยังสมัครสมาชิกได้

เมื่อพรรคประชาชนยันไม่เก็บข้อมูล Laser ID แต่เพจดังทดสอบระบบแล้วพบพิรุธส่อแววเก็บเป็น Text ไฟล์ลงระบบตัวเอง โต้ปมมาตรฐานเดียวกับธนาคารเป็นเรื่องเท็จ เหตุไร้กฎหมายรองรับและไม่มีการตรวจสอบตัวตนแบบ Real-time จริงตามที่อ้าง ตั้งคำถามจริยธรรมการจัดการข้อมูลสมาชิก หลังกรมการปกครองแจงชัดพรรคทำเองไม่เกี่ยวกับระเบียบรัฐ
จากกรณีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพรรคประชาชนอาจซวย หลังโซเชียลฯ ขุดคุ้ยพบรับสมัครสมาชิกพรรคโดยให้กรอกเลขบัตรประชาชนและ Laser ID หลังบัตรด้วย เสี่ยงผิด พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอาจหลุดถึงมือมิจฉาชีพนำไปกระทำผิดกฎหมาย
ต่อมาเพจ "Fact Check-พรรคประชาชน" ออกมาชี้แจงว่าการขอข้อมูล Laser ID หลังบัตรประชาชนในการสมัครสมาชิก ยันเป็นมาตรการยืนยันตัวตนมาตรฐานสากลระดับเดียวกับธนาคาร เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย เผยระบบเพียงส่งข้อมูลตรวจสอบกับกรมการปกครองแบบเรียลไทม์โดยไม่มีการบันทึกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลพรรค พร้อมย้ำอยู่ระหว่างขออนุญาตเชื่อมระบบใหม่อีกครั้งหลังการยุบพรรคก้าวไกล
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เพจ "The METTAD" ออกมาโพสต์ข้อความสวนกลับโต้แย้งคำชี้แจงของพรรคประชาชนกรณีการเก็บข้อมูล Laser ID ว่าพรรคประชาชนไม่ได้ดำเนินการตามที่กล่าวอ้าง ชี้พรรคอ้างว่าใช้ระบบ API เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบตัวตนตามระเบียบ แต่ทางเพจทดสอบระบบสมัครสมาชิกพบว่า หากกรอกตัวอักษรมั่วๆ ครบ 12 หลัก ระบบก็ให้ผ่านทันที แสดงว่าไม่ได้มีการเชื่อมต่อ API เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจริงในขณะสมัคร แต่เป็นการเก็บข้อมูลเป็นตัวอักษร (Text) ไว้ในระบบของพรรคเอง
แม้พรรคจะชี้แจงว่า "ไม่เก็บข้อมูล" แต่ทางเพจแย้งว่าเมื่อระบบยังไม่เชื่อมต่อกับกรมการปกครอง ข้อมูลที่สมาชิกกรอกไปย่อมถูกนำไปกองไว้ที่ Server ของพรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ด้านกรมการปกครองระบุว่า พรรคการเมืองไม่มีความจำเป็นต้องเก็บ Laser ID เพราะเพียงแค่ข้อมูลหน้าบัตร กรมฯ ก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว การเก็บเลขหลังบัตรเป็นสิ่งที่พรรคทำเอง
สุดท้ายทางเพจสรุปว่า สิ่งที่พรรคอ้างเรื่องระเบียบกรมฯ, การใช้ API, การไม่เก็บข้อมูล เป็นเรื่องเท็จ และตั้งคำถามสำคัญถึง มาตรฐานการรักษาความลับ ข้อมูลที่เก็บไปมีการทำลายทิ้งหรือไม่ และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลหรือไม่ โดยผู้เขียนระบุว่าไม่เชื่อถือในคำชี้แจงของพรรคจากประวัติที่ผ่านมา