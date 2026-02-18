"โรม" โดนทวง! ปล่อยผัง IO ทำ "อ.ไชยันต์" เสียหาย ผ่านไป 8 เดือนยังเงียบ ไร้หลักฐานยืนยัน

นักเขียนดังจี้ 'รังสิมันต์ โรม' รับผิดชอบ! หลังเปิดผัง IO ทหารพาดพิง 'อ.ไชยันต์ ไชยพร' จนได้รับความเสียหาย เผยเจ้าตัวทำหนังสือทวงถามหลักฐานถึงสภานานกว่า 8 เดือนแต่ยังไร้เงาคำตอบ ฉะพฤติกรรมเปิดประเด็นสร้างกระแสแต่ไร้หลักฐานรองรับ ท้าส่งผังพิสูจน์ความจริงอย่าปล่อยให้เงียบหายเหมือนปั้นน้ำเป็นตัว
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายปฏิพล อภิญญาณกุล นักเขียนและผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล ได้ออกมาโพสต์ข้อความทวงถามความรับผิดชอบจากคุณรังสิมันต์ โรม ในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงฯ ต่อกรณีการเปิดเผยผัง IO ทหาร ที่มีภาพของ อ.ไชยันต์ ไชยพร ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นการใส่ร้ายทำให้นักวิชาการได้รับความเสียหาย แม้ อ.ไชยันต์ได้ทำหนังสือถึงคุณโรมอย่างเป็นทางการเพื่อขอหลักฐานที่ระบุว่าตนเองเป็น IO เพื่อใช้ในการปกป้องสิทธิและดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 (ผ่านมาแล้วกว่า 8 เดือน) คุณโรมยังคง "เงียบ" และไม่มีการส่งหลักฐานหรือตอบรับใดๆ ทั้งนี้ นายปฏิพลได้ระบุข้อความว่า
"ช่วยถามโรมให้หน่อย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 คุณรังสิมันต์ โรม ได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการความมั่งคงแห่งรัฐ - ในวันนั้นได้ยกประเด็นเกี่ยวกับ io ทหารขึ้นมาจุดกระแสว่ามีเพื่อทำลายทางการเมือง และได้ยกเอาแผนผังบุคคลที่เป็น io ทหารขึ้นมา (ซึ่งก็ไม่รู้เอาแผนผังมาจากไหน หรือทำขึ้นเอง)
ในแผนผังนั้นมีภาพอาจารย์ไชยันต์ ไชยพร อยู่ด้วย .. และนั่นคือประเด็น
เพราะอาจารย์ไชยันต์เสียหายจากภาพใส่ร้ายดังกล่าว
คุณโรมมีความสามารถเด่นอยู่ประการหนึ่ง คือ ชอบเปิดประเด็นที่ไม่มีหลักฐาน และตามต่อไม่ได้ วาจาอวดอ้างว่ารู้หมด, รู้ทั้งวงนอกวงใน แต่ก็ไม่เคยสาวถึงสักที
จากนั้นก็เลื้อยไหลไปสร้างประเด็นใหม่ๆ แบบทิ้งขยะไว้ข้างหลัง ความสามารถเช่นนี้เก่งกว่านักการเมืองสมัยเก่าหลายเท่า
ถัดมาหลังจากนั้น 1 เดือนนิดๆ คือในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ... อ.ไชยันต์ได้ทำหนังสือ "จ่าหน้าถึงคุณโรม โดยตรง" ไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอหลักฐาน io ทหารที่ว่า ถ้าหนังสือไม่ได้ถูกตีกลับ แสดงว่าหนังสือนั้นถึง คุณโรมย่อมรับรู้แล้ว
แต่คุณโรมคงใช้นิสัยเดิมๆ กับทุกๆ เรื่อง คือ เงียบ ไม่ตอบ .. เป็นแบบเปิดประเด็นให้ร้ายคนอื่นๆ ไปเรื่อยๆ ประหนึ่งมีหลักฐานในมือ แต่ไม่มี และไม่พยายามจะหาหลักฐานเพิ่ม หรือจริงๆ แล้วมันไม่เคยมีอยู่เดิม แล้วจะหาเพิ่มได้อย่างไร ?
จากมิถุนายน 2568 .. จนมาถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 โรมยังคงเงียบ / Spectre c แอร์เสีย ไม่มีคนทำงานแล้ว หรือคุณโรมก็แอร์เสียด้วย
อ.ไชยันต์เขียนในเฟซบุ๊กว่า ที่ขอหลักฐานเพราะมีรูปตนเองอยู่ในแผนผังของโรม ว่าอาจารย์เป็น io ทหาร
เพื่อจะเอาหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาการดำเนินคดีทางกฎหมายฟ้องร้อง เพื่อปกป้องสิทธิในฐานะพลเมืองและนักวิชาการ
โรมเอ๊ย .. ส่งแผนผังให้อาจารย์ไชยันต์เลยครับ ถ้าอาจารย์เป็น io ทหารจริงๆ ก็ควรถูกสังคมลงโทษ คุณจะได้เป็นวีรบุรุษของจริงสักที แต่ถ้าไม่มีส่ง ไม่มีให้ .. ก็ย่อมแสดงถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของคุณ ไหนๆ พรรคประชาชนแพ้เลือกตั้ง อย่าให้ถึงกับแพ้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัวเลย
...
อาจารย์ไชยันต์ครับ สังคมส่วนหนึ่งรับรู้และเชื่อแล้วว่าอาจารย์เป็น io ทหาร ..
ถ้าโรมเงียบ ไม่ตอบ ไม่ส่งเอกสาร อาจารย์จะยอมรับข้อยัดเยียดโกหกนี้ไหมครับ ผมเชื่อว่าอาจารย์มีสิทธิที่จะปกป้องชื่อเสียงของอาจารย์ ซึ่งชื่อเสียงของอาจารย์สะอาด และขาวสว่างกว่าของคุณโรม แน่นอน"