กรมทางหลวงยัน "ไม่ปิด" ถนนบรมฯ สาย 3-4 แจงชัดไร้แผนปิดทางหลัก-สัญจรได้ปกติ

กรมทางหลวงยืนยัน "ถนนบรมราชชนนี" ช่วงสาย 3-4 ยังวิ่งได้ปกติ ไร้แผนปิดจราจร 100% ตามข่าวลือ ย้ำชัด โครงการขยายทางยกระดับยังไม่เริ่ม และจะ "ไม่ยอมให้เริ่ม" จนกว่างานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 (M82) จะคืนผิวจราจรเรียบร้อย เพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระรถติดหนักเกินไป
จากกรณีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมรายงานโดยอ้างกรมทางหลวง (ทล.) ว่า ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะดำเนินการ “ปิดถนนบรมราชชนนีทางหลัก 100%” เพื่อก่อสร้างส่วนขยาย ขอให้ประชาชนเตรียมศึกษาเส้นทางเลี่ยง
ล่าสุดวันนี้ (18 ก.พ.) เพจ “กรมทางหลวง” โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับการปิดจราจรช่องทางหลัก 100% บนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3-พุทธมณฑลสาย 4 ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า เพื่อก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับนั้น ยืนยันว่า "ไม่เป็นความจริง"
พร้อมระบุข้อความว่า "กรมทางหลวง ยืนยันถนนบรมราชชนนี (สาย 3-4) สัญจรปกติ ไร้แผนปิดจราจร 100% ย้ำชัด 'รอคืนผิวจราจร M82 บน ถ.พระราม 2 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต่อขยายทางยกระดับบน ถ.บรมราชชนนี' มุ่งลดผลกระทบการเดินทางประชาชนเป็นสำคัญ"
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดจราจรช่องทางหลัก 100% บนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3-พุทธมณฑลสาย 4 ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า เพื่อก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับนั้น กรมทางหลวงขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง"
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 ดังกล่าว ยังไม่มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่มีการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed: NTP) แต่อย่างใด
ทั้งนี้ กรมทางหลวงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการจราจรติดขัด จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยได้นำเงื่อนไขการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) มาใช้กับสัญญาโครงการนี้เพื่อให้สามารถวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานได้ โดยตามแผนงานที่วางไว้ กรมทางหลวงจะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างบนถนนบรมราชชนนี ก็ต่อเมื่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M82) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว บนถนนพระราม 2 ดำเนินการคืนผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้วเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมเกินความจำเป็น
ในระหว่างนี้ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการบูรณาการแผนการบริหารจัดการจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานคร และภาคส่วนต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบและวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด ก่อนนำเสนอแผนต่อกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ อย่างไรก็ดี จะไม่มีการปิดการจราจร 100% ระหว่างก่อสร้างตามอย่างที่เป็นข่าว โดยจะวางแผนเบี่ยงการจราจรเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย
กรมทางหลวงขอยืนยันว่าหากมีการกำหนดวันเริ่มดำเนินโครงการที่ชัดเจน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการผ่านสื่อต่างๆ ของกรมทางหลวง เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ทันท่วงที