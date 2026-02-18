"พรรคประชาชน" แจงยิบ! ปมขอ Laser ID ยืนยันปลอดภัยระดับสากล-ไม่เก็บข้อมูลไว้ในระบบ

พรรคประชาชนออกโรงแจงกรณีการขอข้อมูล Laser ID หลังบัตรประชาชนในการสมัครสมาชิก ยันเป็นมาตรการยืนยันตัวตนมาตรฐานสากลระดับเดียวกับธนาคาร เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมาย เผยระบบเพียงส่งข้อมูลตรวจสอบกับกรมการปกครองแบบเรียลไทม์โดยไม่มีการบันทึกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลพรรค พร้อมย้ำอยู่ระหว่างขออนุญาตเชื่อมระบบใหม่อีกครั้งหลังการยุบพรรคก้าวไกล
จากกรณีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพรรคประชาชนอาจซวย หลังโซเชียลฯ ขุดคุ้ยพบรับสมัครสมาชิกพรรคโดยให้กรอกเลขบัตรประชาชนและ Laser ID หลังบัตรด้วย เสี่ยงผิด พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอาจหลุดถึงมือมิจฉาชีพนำไปกระทำผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 ก.พ. เพจ "Fact Check-พรรคประชาชน" ได้ออกมาเผยว่า การใช้ Laser ID (เลขหลังบัตรประชาชน) ในการสมัครสมาชิก เป็นมาตรการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยและเป็นสากล เช่นเดียวกับระบบธนาคาร เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุข้อความว่า
"[ พรรคประชาชนยืนยัน Laser ID เป็นกลไกยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยและใช้โดยทั่วไป / พรรคไม่มีการเก็บหรือใช้ข้อมูล Laser ID เพื่อวัตถุประสงค์อื่น - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบกับกรมการปกครอง หลังต้องขออนุญาตใหม่เมื่อมีการยุบพรรค ]
1. พรรคประชาชนยืนยันว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครสมาชิกพรรคประชาชนมีความปลอดภัยสูง และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ
2. การตรวจสอบ Laser ID หรือรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนรูปแบบหนึ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมที่จำเป็นต้องมีความถูกต้องรัดกุม เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ต่างๆ สำหรับในกรณีของการสมัครสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่าผู้ประสงค์สมัครสมาชิกมีตัวตนจริง ไม่ได้ถูกผู้อื่นสวมสิทธิ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
3. ในอดีต อดีตพรรคอนาคตใหม่และอดีตพรรคก้าวไกล ก็เคยมีการขอ Laser ID จากผู้ประสงค์สมัครสมาชิกพรรค เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับกรมการปกครอง โดยการทำงานของระบบเป็นเพียงการส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับระบบของกรมการปกครอง เพื่อให้ระบบของกรมการปกครองส่งข้อมูลกลับมายังพรรคว่า “ถูกต้อง” หรือ “ไม่ถูกต้อง” โดยพรรคไม่มีการบันทึกข้อมูล Laser ID ของผู้ประสงค์สมัครสมาชิกพรรคไว้แต่อย่างใด
4. ปัจจุบันพรรคประชาชนอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตจากกรมการปกครองในการตรวจสอบข้อมูล Laser ID ใหม่อีกครั้ง เนื่องมาจากการยุบพรรคก้าวไกล โดยระหว่างที่กระบวนการขออนุญาตยังไม่เสร็จสิ้น พรรคประชาชนไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูล Laser ID แต่อย่างใด - อย่างไรก็ตาม เพื่อมีกลไกในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ พรรคได้มีระบบยืนยันตัวตนอื่นๆ เช่น ระบบ OCR ในการยืนยันว่าบุคคลผู้ประสงค์สมัครสมาชิกพรรคเป็นเจ้าของบัตรประชาชนจริง
5. พรรคประชาชนขอย้ำว่า การขอข้อมูล Laser ID เป็นสิ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการยืนยันตัวตน (ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร หรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ) และเป็นกลไกที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยในการยืนยันตัวตน ที่เชื่อมกับระบบของกรมการปกครอง โดยพรรคไม่มีการบันทึก Laser ID ของพี่น้องประชาชนไว้ในฐานข้อมูลของพรรคแต่อย่างใด"