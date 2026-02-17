คนไทยในชิบูย่าช่วยด้วย! พาแม่วัย 74 ปีเที่ยวญี่ปุ่น พลัดหลงหลายชั่วโมงแล้วยังหาไม่เจอ

รบกวนคนไทยอยู่ที่ชิบุย่าช่วยด้วย ตามหาคุณยายวัย 74 ปีพลัดหลงกับลูกที่โตเกียว ไม่มีมือถือ หายไปหลายชั่วโมงครอบครัวแจ้งตำรวจแล้ว แต่ยังหาไม่เจอ ข้างนอกอากาศหนาว ลูกๆเป็นห่วงมาก
วันนี้ (17ก.พ.69) เพจเฟซบุ๊ก "Nikki-Nidnoi pornprakit" ประกาศตามหาคุณแม่วัย 74 ปี พลัดหลงที่ญี่ปุ่น ว่า มีใครอยู่แถวชิบูย่าบ้างมั้ยคะตอนนี้ หาคุณแม่ไม่เจอที่ร้านยูนิโคล ตั้งแต่ 20.30 ถ้าใครเจอคุณแม่ อายุ 74 ปี ผิวขาว ผมสีน้ำตาลเข้ม ใส่เสื้อโค้ทสีน้ำตาลส้ม รบกวนรีบแจ้ง inbox มาหน่อยนะคะ ทางครอบครัวกำลังเป็นห่วงมาก ขอบคุณมากๆๆๆเลยค่ะ
ช่วยด้วยค่ะ คุณป้าพี่ชรหายไป พลัดหลงกับลูกที่โตเกียวตอน 2 ทุ่ม วันนี้ ขณะนี้นี้เที่ยงคืน ( เวลาญี่ปุ่น) แล้ว ยังหากันไม่เจอ ไม่มีมือถือคะ ท่านอายุมากแล้ว หนาวมากด้วย ถ้ามีคนไปเที่ยวอยู่พบเห็น โทรไปที่เบอร์ +6681-400-7806 ได้เลยนะคะ
รบกวนใครอยู่ที่ชิบุย่าตอนนี้ ช่วยมองหาหน่อยนะคะ ตอนนี้ครอบครัวแจ้งตำรวจแล้ว แต่ยังหาไม่เจอค่ะ (ข้อมูล ณ เวลา 0:10 ญี่ปุ่น)