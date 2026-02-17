﻿ทบ.เผยพิกัดไฟป่าฝั่งกัมพูชาห่างรั้วลวดหนามปราสาทตาเมือนธม 2-3 กม.บริเวณช่องเสม็ด

กองทัพภาคที่ 2 รายงานไฟเผาป่าฝั่งกัมพูชา 3 จุด ช่วงเช้าบริเวณช่องเสม็ด อ.พนมดงรัก ห่างปราสาทตาเมือนธม 2-3 กม. ช่วงเที่ยงที่ทิศใต้ปราสาทคนา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และพื้นที่โดนตรวน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 17 ก.พ.เมื่อเวลา 19.00 น.พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันนี้ (17 ก.พ.69) ว่า กองทัพบกได้รับรายงาน จากกองทัพภาคที่ 2(ทภ.2 )ดังนี้
เวลา 09.00 น.บริเวณช่องเสม็ด อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
เวลา 12.00 น.บริเวณทิศใต้ปราสาทคนา อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
เวลา 12.30 น. บริเวณพื้นที่โดนตรวน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ส่วนกรณีไฟเผาป่าฝั่งกัมพูชา ลามมาถึงรั้วลวดหนามปราสาทตาเมือนหรือไม่นั้น ได้รับรายงานมาว่ามีใกล้เคียงคือพื้นที่ช่องเสม็ดซึ่งห่าง 2-3 กม.