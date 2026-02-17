เมื่อการดูแล คือการเติมเต็มความหมายของชีวิต

“เราจะดูแลผู้ป่วยอย่างไร เมื่อการรักษาไม่ใช่คำตอบทั้งหมด”
นี่คือคำถามสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นในงานสัมมนา “How to Deal with Difficulties in Palliative Care” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ The Grand Fourwings Convention Hotel
การจัดงานครั้งนี้โดย โรงพยาบาลวันเวลา อินเตอร์เนชั่นแนล สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองให้ก้าวลึกยิ่งขึ้น ทั้งในมิติทางการแพทย์ จิตใจ สังคม และครอบครัว
คุณอัครพล เอื้ออารักษ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลวันเวลา อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้ว่า“หัวใจสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลแบบ Palliative Care ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวาระสุดท้าย ของชีวิต แต่คือการดูแลคุณภาพชีวิตในทุกช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับผู้ป่วยและคนที่รัก”
เนื้อหาการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ อาทิ
• นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ ประธานศูนย์บริรักษ์ (Siriraj Palliative Care Center)
• พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยาโลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
• ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Palliative Medicine โรงพยาบาลวันเวลา อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ทั้งด้านการสื่อสาร การตัดสินใจร่วมกับครอบครัว และการจัดการอาการที่ซับซ้อน
บรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนที่จริงใจ เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามและแบ่งปันประสบการณ์จากภาคปฏิบัติจริง
เพราะท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายของการดูแลแบบประคับประคองPalliative Care คือ การทำให้ทุกลมหายใจที่เหลืออยู่ มีคุณค่า มีความหมาย และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด