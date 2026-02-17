“หมอวีระพันธ์” ตั้งคำถามถึงมติบอร์ด สปสช. หลัง วัคซีน PCV ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนในโลกออนไลน์ หลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงมติบอร์ด สปสช. เกี่ยวกับการให้วัคซีน PCV ว่าเป็นเพียงการนำร่องบางพื้นที่ ไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมตั้งคำถามถึงความชัดเจนในการสื่อสารต่อสาธารณะ
วันนี้ (17 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Veerapun Suvannamai" ศัลยศาสตร์ระบบประสาท ที่มีชื่อเสียงและ Influencer สายสุขภาพ
เกิดประเด็นถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ข้อความวิจารณ์การให้ข่าวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบชนิด PCV สำหรับเด็กไทย ระบุว่า มติบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญคือการ “ไม่ฉีดครอบคลุมทั้งประเทศ” แต่จะดำเนินการฉีดนำร่องเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งต่างจากความเข้าใจของประชาชนจำนวนหนึ่งที่คาดว่าจะมีการฉีดให้เด็กทั่วประเทศทันที
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงขั้นตอนการลงนามของรัฐมนตรีว่า หากมีการลงนามรับรองมติ จะเท่ากับยอมรับแนวทางฉีดเฉพาะพื้นที่นำร่อง แต่หากไม่ลงนาม อาจทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการไม่อนุมัติวัคซีน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองตามมา
โดยมองว่า สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ คือการปรับมติให้สามารถฉีดวัคซีนแก่เด็กทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พร้อมระบุว่าการสื่อสารข้อมูลควรมีความชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สปสช. ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาต่อรองราคาวัคซีน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่องบประมาณของประเทศ พร้อมระบุว่าหลังการเจรจาแล้วเสร็จ จะกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคม โดยเฉพาะผู้ปกครองที่รอความชัดเจนเรื่องการเข้าถึงวัคซีนของบุตรหลาน ว่าสุดท้ายแล้วจะมีแนวทางครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่ในปีนี้