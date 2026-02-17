รพ.ยืนยัน ผู้ป่วยวัย 68 ปี เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ ไม่ใช่พิษตัวคุ่นโดยตรง

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี เสียชีวิต หลังมีข้อมูลในโซเชียลระบุถูกตัวคุ่นหรือริ้นดำกัด ยืนยันสาเหตุแท้จริงเกิดจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง พร้อมให้ความรู้ประชาชนลดความตื่นตระหนก
วันนี้ (16 ก.พ.) เพจ“โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง”ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงทางการแพทย์ กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ผู้ป่วยรายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกตัวคุ่น หรือ “ริ้นดำ” กัด
จากการชี้แจง ระบุว่า ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยอาการปวดน่อง แพทย์ตรวจเบื้องต้นไม่พบอาการผิดปกติรุนแรง วินิจฉัยเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ และให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้าน
ต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้ป่วยกลับมารักษาอีกครั้งด้วยอาการปวดรุนแรง เดินไม่ได้ มีอาการชาน่อง และพบผิวหนังบริเวณโคนขาและต้นขาเปลี่ยนเป็นสีม่วง ญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสงสัยว่าผู้ป่วยอาจถูกตัวคุ่นกัด
ทีมแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Sepsis) ร่วมกับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงเร่งให้สารน้ำและยาปฏิชีวนะ พร้อมส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเสียชีวิตในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบหายใจล้มเหลว
โรงพยาบาลระบุชัดว่า โดยปกติการถูกตัวคุ่นกัดจะทำให้เกิดอาการคันหรือเป็นตุ่มเลือดเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่แมลงพิษร้ายแรง และไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยตรง สาเหตุในกรณีนี้เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยเฉพาะบุคคลหรือการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลแนะนำว่า หากถูกแมลงกัด ควรล้างทำความสะอาด ประคบเย็น หลีกเลี่ยงการเกา และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้สูง หายใจลำบาก ผิวหนังเปลี่ยนสี หรืออาการแพ้รุนแรง ควรรีบพบแพทย์ทันที
โรงพยาบาลวังเหนือได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการ และอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์