สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมสนับสนุนรายการพิเศษ “งานกาล่า ฉลองเทศกาลตรุษจีน 2569”

ต้อนรับการเฉลิมฉลองปีม้ามะเมีย สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมสนับสนุนการจัดรายการพิเศษ งานกาล่า ฉลองเทศกาลตรุษจีน 2569 ภายใต้แนวคิด ม้าเหินฟ้า มังกรผงาด ไทย-จีน เพื่อร่วมส่งต่อความสุข ความมงคล และพลังแห่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน
รายการดังกล่าวจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับหอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสำคัญ ได้แก่ สมาคมวิญญูชนไทย-จีน, สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน และสำนักข่าว China News Service ร่วมกันสร้างสรรค์เวทีแห่งการเฉลิมฉลองที่สะท้อนสายสัมพันธ์ยาวนานของสองประเทศ
ร่วมส่งต่อความสุข ความมงคล และพลังแห่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน ถ่ายทอดความผูกพันผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตา และการแสดงพิเศษจากศิลปินชั้นนำไทย-จีน ที่สะท้อนสายสัมพันธ์ยาวนานในมิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
ติดตามรับชมได้ทาง ททบ.5 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.30-23.30 น.